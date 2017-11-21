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21 Kasım 2017 13:44

Atatürk Üniversitesinde Danışma Kurulu oluşturuldu

Atatürk Üniversitesi, dış paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere “Danışma Kurulu” oluşturdu.

Atatürk Üniversitesinde Danışma Kurulu oluşturuldu

21 Kasım 2017 13:44


Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği, koordinasyon ve sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla oluşturulan danışma kurulunun ilk toplantısı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.


Atatürk Üniversitesi Erzurum Evinde kurul üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, Danışma Kurulu’nun; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. Maddesi’nin (f) fırkasına ve 8 Ekim 2016 Tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurullarının Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulduğunu ifade etti.


Üyelere kurul hakkında bilgi veren Çomaklı: “Danışma Kurulu, Üniversitenin paydaşlarıyla olan ilişkilerini güçlendirebilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal kalkınma esası üzerine, sosyo-ekonomik, kültürel gelişmeleri kontrol ederek, üniversitenin geliştireceği politikalara katkı sağlayabilecek görüş ve önerileri bildiren bir kuruldur. Kurul, üniversite rektörü, görevlendireceği rektör yardımcısı veya birim yöneticileri ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşur” dedi.


Danışma Kurulu’nun görev ve sorumluluklarından bahseden Rektör Çomaklı, kamu ve özel sektör talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmanın ve birimlerin faaliyet gösterdikleri alanlardaki işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu söyledi.


Kurulun görevleri arasında üniversitenin tanınırlığı ve marka değerinin geliştirilmesini konusunun da yer aldığını belirten Çomaklı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin stajlar, mentörlük ve benzeri yollarla kalitenin artırılmasını sağlayacak önerilerin faydalı olacağına işaret etti.




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