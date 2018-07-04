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04 Temmuz 2018 09:31

Atatürk Üniversitesi’nde dört mevsim eğitim

Atatürk Üniversitesinde, lisans ve önlisans programları için 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıtları tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi’nde dört mevsim eğitim

04 Temmuz 2018 09:31


Yaz okulunun öğrencilere ve Erzurum’a hayırlı olmasını temennisinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni programların açıldığı yaz okuluna 115 üniversiteden 2.336’sı misafir öğrenci olmak üzere toplam 13.393 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.


Yaz okulundaki derslerin öğrencilerin talebi sonucunda açıldığını dile getiren Rektör Çomaklı: “Öğrenci odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyor, ortak akıl ile adımlarımızı atıyoruz. Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarının sekteye uğramaması için gerekli düzenlemeleri yaptık ve bu yıl da yaz okulu uygulamasını başlattık. Bu kapsamda 15 bine yakın öğrencimizi üniversitemizde misafir ediyoruz. Amacımız hiçbir öğrencimizin mağdur olmamasıdır” ifadelerini kullandı.


Atatürk Üniversitesinin eğitimin her alanında ülkesine; sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yüksek menfaatlerini gözetecek bir katma değer sağladığını belirten Çomaklı: “Sadece bugünün değil yarının gereksinimlerine cevap verecek nitelikte gençler yetiştirmeyi hedefliyor, bunun için yaz-kış demeden çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.




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