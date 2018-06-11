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11 Haziran 2018 19:11

Atatürk Üniversitesinde Gündem: Nörobilim ve Moleküler Biyoloji

Nörobilim ve Moleküler Biyoloji alanında seminer vermek üzere Atatürk Üniversitesine gelen İngiltere Bath Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof.

Atatürk Üniversitesinde Gündem: Nörobilim ve Moleküler Biyoloji

11 Haziran 2018 19:11

Dr. Robert N. Kelsh, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.


Bu ve benzeri ziyaretlerin Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşması açısından oldukça önemli olduğuna değinen Rektör Çomaklı: “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmek için çalışmalarımızı yürütüyor, bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor ve işbirliği protokolleri imzalıyoruz. Aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim veren üniversitelerden gelen misafirleri de üniversitemizde ağırlıyoruz. Çağın gereklerine ayak uydurarak projeler üretiyoruz. Ortak çalışmalar yürüterek ilişkilerimizi her zaman üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu düşüncelerimiz çerçevesinde, Prof. Dr. Robert N. Kelsh de İngiltere’den şehrimize gelerek üniversitemizin konuğu oldu. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


12-13 Haziran tarihlerinde Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda, “Nörobilim ve Moleküler Biyoloji” alanlarında seminer vermek üzere Erzurum’a gelen Bath Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Robert N. Kelsh, misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti. Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonların ve bünyesinde eğitim verdiği uluslararası öğrencilerin sayılarının oldukça önemli boyutta olduğunu belirten Prof. Dr. Kelsh, Atatürk Üniversitesinin uluslararası düzeyde iyi bir yerde olabilmesi için doğru adımlar attığını vurguladı.


Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileriyle son buldu.




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