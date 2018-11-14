Atatürk Üniversitesinde uyum günleri başladı

Öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini hızlandırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen uyum günleri kapsamında fakülte ve yüksekokullara yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik uyum ve eğitim seminerine başlandı.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kampüste yaşam, eğitim, ulaşım, beslenme, barınma, sağlık, spor vb. konularda detaylı bir şekilde bilgilendirilmeleri planlanan ve üniversitelerini daha yakından tanımaları için düzenlenen programa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte dekanları, daire başkanları, araştırma merkezi müdürleri ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler katıldı.

Çomaklı, Öğrencilerin ailelerine de teşekkür etti

Bu çerçevede üniversite bünyesine yeni katılan öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Rektör Çomaklı, kendisi başta olmak üzere tüm akademik, idari personel ve birimleri ile öğrencilerin hizmetinde olduklarının altını çizdi. Atatürk Üniversitesini tercih ederek bu büyük aileye katıldıkları için öğrencileri tebrik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencileri bu zorlu eğitim yolculuğunda yalnız bırakmayan, onları destekleyen ve yönlendiren değerli ailelerine de teşekkürlerini iletti.

“Bizim de öğrencilerden bazı beklentilerimiz var”

Köklü, bin yılı aşkın bir ilim mirasına yaslanmış, yıllar içinde kendi geleneğini oluşturmuş, kurumsallaşmasını tamamlamış olan 61 yıllık Atatürk Üniversitesinin, öğrencisi için gerekli bütün kaynaklara, sayısız imkâna sahip büyük bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, bu imkânları ve gelişiminize katkıda bulunacak kaynakları sunacaklarını ancak öğrencilerden de beklentilerinin olduğunu söyledi.

Çomaklı: “Sizler de kendiniz için, üniversiteniz için, bu ülke ve insanlık için yılmadan, yorulmadan evrensel etik değerler ve demokratik normlar çerçevesinde elinizden geldiğince gayret göstereceksiniz. Ülkemizin eğitimi, sanayii, diplomasisi, siyaseti, iş hayatı ve diğer bütün alanlarında değişimin öncülerini ve liderlerini yetiştirmiş olan Atatürk Üniversitesi sizlerden de bu doğrultuda gayret, bekliyor. Sizlerin de böyle iddialı bir yolun başlangıcı olan üniversite eğitimini sürecinde derslerinize böyle bir anlayışın getirdiği sorumluluk hissi ve şevkiyle sarılmanızı, araştıran, sorgulayan, üreten ve ürettiğini kullanılabilir ürüne çevirecek çalışmaları bekliyor” dedi.

“Öğrencilerimizin talepleri bizlere yön veriyor”

Üniversitenin yeniçağın zorunlu kıldığı üniversite anlayışı gereği Yeni Nesil Üniversite olmak yolunda çok önemli ve ciddi bir değişim sürecinden geçtiğini aktaran Çomaklı: “Bilimselliğin ön plana çıkarıldığı, akademik araştırmalara yönelik imkânların desteklendiği, inovatif ve girişimci çizgiden ödün vermeden yürüttüğümüz çalışmalarımızla gerçekleştirdiğimiz dönüşüm hamlelerinde siz değerli öğrencilerimizin talepleri ve dikkatleri de bizlere yön vermiştir. Bir kamu üniversitesi olarak her çalışmasında ve etkinliğinde kamusal ve toplumsal yararı göz önünde bulundurmaya özen gösteriyoruz. Eğitimin en önemli parçasının kültür-sanat ekinlikleridir bu sebeple entelektüel gelişimleriniz için kampüs etkinliklerine, üniversite etkinliklerine katılınız.

Bin yıllık bir eğitim geleneğinin devamı olan Atatürk Üniversitesi kuruluş amaçları gereği başta güzel Erzurumumuz olmak üzere, bölgemizin, ülkemizin her anlamda kalkınmasına ve nihayet dünya barışına katkıda bulunacak önemli hizmetler sunmuş, sunmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı, Öğrencilere Erzurum'u anlattı

Öğrencilere üniversitenin bulunduğu şehir hakkında da kısa bir bilgi veren Çomaklı şunları söyledi: “Erzurum tarihtir. Anadolu'nun bizzat kendisidir. Eğitim öğretim gördüğünüz bu şehri yakından tanıyınız. Medeniyetlerin kavşağında, İpekyolu'nun heybetli kültür kervanlarının soluklandığı, hayat bulduğu yerdir Erzurum. Sayısız ilim ve irfan sahibini, sayısız fikir ve sanat adamı yetiştirtirmiştir. Sizler eğitim süreniz boyunca şehrin fizikî varlığının yanında bu manevî çehresinin de farkında olarak beslenmelisiniz.”

“İstiklâl ve İstikbâl mücadelemiz devam ediyor”

“Yeni, güçlü, dışarıya bağımlı olmayan, kendi teknolojisini kendisi üreten, kendi tarihinden, kültüründen, medeniyetinden beslenen büyük Türkiye'yi birlikte üreteceğimiz bilgiyle bilgiyi dönüştüreceğimiz, adını kendimizin koyacağı yeni buluşlarla inşa edeceğiz” mesajını veren Rektör Çomaklı: “Modern zamanın ruhuna uygun, tıpkı kendiniz gibi genç ve dinamik, üreten, tasarlayan ve inşa eden bir vizyonun sahibi olmalısınız. Kendinizden sonra gelecek, bilimde, sanatta edebiyatta, sinemada hayatın her alanında, çok yönlü, kendisini ispat etmiş şuurlu, gençlik için de rol modeller üretebilmelisiniz.

Küreselleşen dünyanın çok kültürlü, çok uluslu ortamına ayak uydurmak için gerekli donanımı kazanmak, bu bağlamda bir hatta birkaç yabancı dil öğrenmek için çabalayınız. Ancak Üniversitemizin oluşturduğu kurum kimliğini ve millî kimliğinizi koruyunuz” dedi.

Öğrencilerin, millî ve yerli bir anlayış ile bu kutsal topraklara kök salmalı ve bu sorumluluğu hatırdan çıkarmamaları gerektiğini vurgulayan Çomaklı: “İstiklâl ve istikbâl mücadelemiz devam ediyor. En güçlü silahımız değerlerimiz ve kültürümüzle birlikte üreteceğimiz bilgi ve o bilginin ürettiği teknolojidir. Ve bunu yapacak sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimize sıcak bir aile ortamı sunuyoruz”

Öğrencilere seslenen Çomaklı son olarak: “Sıcak, samimi, huzur bulacağınız bir ailenin mensupları olduğunuzu, gerek yöneticilerimizin ve gerekse tüm akademik kadromuzun aslî sorumlulukları yanında, aynı zamanda şefkatli birer anne ve baba mesabesinde olduklarını hatırlatarak hepinizi seçiminizden dolayı kutluyor, öğretim hayatınızın başarılarla dolu olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Birim yöneticileri bilgi paylaşımında bulundu

Açılış konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce başkanlığında, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dış İlişkiler Ofisi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yöneticileri, hazırladıkları görsel sunum eşliğinde öğrencilerin sorularını cevaplayarak, Atatürk Üniversitesini hakkında çeşitli bilgiler verdiler.