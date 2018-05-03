Atatürk Üniversitesinden 5 ayrı noktaya atık ilaç konteynırı

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Zeynep Ceylan öncülüğünde başlayan proje kapsamında Atatürk Üniversitesinde belirlenen 5 ayrı yere atık ilaç konteynırları konuldu.

Konteynırlar diğer konteynırlara göre koku sızdırmazlık, çevre kirliliği, gürültü kirliliği, hayvan atığının erişiminin engellenmesi ve tahliyesinin kolay olması gibi pek çok avantajı var.

Projeden sorumlu öğretim görevlisi Doç. Dr. Zeynep Ceylan atık ilaçların diğer tür atıklardan ayrı olarak toplanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Son derece ciddi problemlere sebep olan; 18 01 09 atık koduna sahip evsel atık ilaçların ekosisteme zarar vermeden ve tekrar bize geri dönmesini beklemeden, imhası konusuna yardımcı olabilmek adına; daha sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yöntem olması açısından; pilot bölge olarak Atatürk Üniversitesi Kampüsümüzü baz alıp ‘’ Yeşil Kampüs’’ ana projesi adı altında Atık İlaçların toplanmasıyla alakalı bir projemiz” dedi.