Atatürk Üniversitesinden bir ilk

Türkiye’deki devlet üniversiteleri içinde ilk defa Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen BAP Projeleri Değerlendirme Paneli, araştırma projelerinin geleceği açısından büyük önem arz ediyor.

Şimdiye kadar sadece TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme panelinin bir benzeri ise, TÜBİTAK modeli değerlendirme sistemi örnek alınarak ilk defa Atatürk Üniversitesinde yapıldı.

Rektörlük binasında bulunan BAP Koordinasyon Birimi panel odasında gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, Prof. Dr. Meltem Melikoğlu üstlendi.

Panele, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hilal Özdağ, Ege Üniversitesi öğreti üyesi Prof. Dr. Hakan Aydın, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Erin, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Engin Ulukaya ve Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Halıcı panelist olarak katıldılar.

Panel esnasında incelemelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, panel uygulamasının Bilimsel Araştırma Projelerinin saygınlığının artırılmasında önemli bir adım olduğunu ve bu uygulama ile değerlendirme süreçlerinin daha şeffaf ve objektif olacağını belirtti.

BAP Koordinatörü Doç. Dr. Atilla Keskin ise üniversite üst yönetiminin ortaya koyduğu hedeflerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, panel uygulamalarının devam edeceğini ve yaygınlaştırılacağını ifade etti. Keskin, bu yeni uygulamanın üniversitede proje hazırlama ve uygulama becerisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.