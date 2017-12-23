Atatürk Üniversitesinden muhteşem Kudüs programı

Ömer’in mirası, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası ve Sultan II. Abdülhamid’in davası olan kutsal mirasımız Kudüs için, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ‘Kutsal Emanet Kudüs’ programı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bolaşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuralbay Menlibayev, Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Güvenli, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto eden vatandaşlar, Atatürk Üniversitesinin düzenlediği programa akın etti. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen Kudüs programlarının en etkililerinden biri olan ‘Kutsal Emanet Kudüs’ programında konuklar duygulu anlar yaşadı.

Mehmet Ercan’ın sunumu ve Sefa Taşkesenlioğlu’nun Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan program, Kum Sanatçısı Tarkan Köylü’nün gösterisiyle devam etti. İzleyiciler, kum sanatının incelikleriyle Kudüs’ü anlatan Tarkan Köylü’nün sanatından gözlerini alamadılar.

Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci’nin konferansıyla devam eden programda Demirci, Kudüs’ün tarih boyunca geçirdiği evreleri anlatarak, Müslümanlar için öneminden bahsetti. Kudüs’le ilgili yaşanmış hadiselerden de bahseden Demirci, Kudüs’ün tek sahibinin Müslümanlar olduğunu söyledi. Rektör Çomaklı, konferansın ardından Muhammet Demirci’ye plaket takdim etti.

‘Kutsal Emanet Kudüs’ programının son bölümde ise sahneye, Radyocu ve Müzisyen Eşref Ziya Terzi çıktı. Seslendirdiği ilahilerde Kudüs’ün manevi havasını salonda estiren Eşref Ziya, Filistinli bir aile ile ilahi okuyarak konuklara eşsiz bir dinleti sundu.