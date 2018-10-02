Atatürk Üniversitesi'nden Türkiye-Japonya Kültürel iş birliğine büyük destek

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından organize edilen ve çok sayıda yerel yönetici, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı Türkiye-Japonya Kültürel İş Birliği Kapsamında Müzecilikte İyi Deneyimlerin Paylaşılması paneline katılmak üzere Japonya'dan Erzurum'a gelen heyet, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü (JIAA) Başkanı Dr. Sachihiro Omura ile Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Türkiye Temsilcisi Takehiro Yasui ve ekibi, Rektör Çomaklı ile çeşitli konularda bilgi paylaşımında bulundu. Yeni iş birliği projeleri geliştirmek için birçok alanda çalışmalar yürüttüklerine değinen Rektör Çomaklı, Japonya ile kültürel ilişkilerin gelişmesine yönelik düzenlenen ziyaret için heyete teşekkür etti.

“Her Geçen Gün Yeni Anlaşmalara Kapılarımızı Açıyoruz”

Çok sayıda bilimsel çalışma ve proje üreten Atatürk Üniversitesinin, yeni nesil üniversite olma yolunda her geçen gün yeni anlaşmalara ve yeniliklere kapılarını açtığına vurgu yapan Çomaklı, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü temsilcilerini ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Dünya çapında pek çok ülke ve üniversite ile ikili iş birliği anlaşmaları ve çeşitli değişim programları aracılığıyla ilişkiler kurulduğuna değinen Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Uluslararası platformda daha etkin olabilmek adına yabancı dilin ve yabancı dilde eğitimin öneminin farkındayız ve bu alanda önemli adımlar attık. Burada bulunan Japon temsilciler aracılığıyla Japonya'daki üniversite ve kurumlarla iş birliği yaparak, üniversiteler arasında akademisyen ve öğrenci değişim programlarının etkin hale getirilmesi ve yabancı dilde eğitim alanlarında önemli mesafeler kat etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Kültür ve Eğitim Alanında İş Birliğini Hedefliyoruz”

JICA'nın geniş bir yelpazede hizmet ve destek programlarının olduğunu bildiklerini ve bu bağlamda Japonya ile kültür ve eğitim alanında iş birliği yapmak istediklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, JICA'nın sunduğu Teknik İş Birliği Projeleri, Bireysel Uzman Desteği, Eğitim Programları, Kalkınma Çalışmaları, Kıdemli Gönüllü Programı ve Gençlik Davet Programlarından üniversite mensuplarının da girişimleri ve projeleri çerçevesinde faydalanmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Heyetin Erzurum Gezisine, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyeleri de Eşlik Etti

Tarihi ve kültürel değerleriyle kadim bir geleneğe sahip olan Erzurum gibi bir şehirde bulunmaktan oldukça mutlu olduklarını dile getiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü (JIAA) Başkanı Dr. Sachihiro Omura ile Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Türkiye Temsilcisi Takehiro Yasui; Atatürk Üniversitesinin çeşitli birimlerini gezdiklerini, kampüs yapısını ve eğitim olanaklarını oldukça beğendiklerini ifade ettiler. Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri rehberliğinde şehir tanıtım gezisine katıldıklarını belirten misafirler, Japonya'da olduğu gibi Erzurum'un da kendine özgü bir dokusu olduğunu ve tarihi mirası ile derin bir kültür yapısını içinde barındırdığını belirttiler.

“Öğretim Üyelerinin Proje Fikirleri ve Önerilerini Dikkate Alıyoruz”

Atatürk Üniversitesi ile kültür ve eğitim iş birliği potansiyellerinin değerlendirildiğine vurgu yapan heyet yetkilileri, öğretim üyelerinin proje fikirleri ve önerilerini dikkate aldıklarını ifade ettiler. Afet yönetimi, tarım ve balıkçılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim ve iş birliği projeleri yürüten JICA ile Atatürk Üniversitesinin yeni projeler de ortak çalışmalar yürüterek ilişkilerin daha da güçleneceğini dile getiren konuklar; gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederek, başarılar diledi.

Panel, Kültür Merkezi Mavi Salonda Gerçekleşti

Ziyaretin ardından heyet, Türkiye-Japonya Kültürel İş Birliği Kapsamında Müzecilikte İyi Deneyimlerin Paylaşılması Panelini düzenlemek üzere Kültür Merkezi Mavi Salona geçti.

Panele; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, KUDAKA Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.