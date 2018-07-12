"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan, AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi bu yıl, 12-15 Temmuz’da Ankara’da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İyi tarım uygulamaları ve organik üretim, gıda güvenliği ve güvenirliği, gıda israfı sorunları, beslenme ve diyetetik, apiterapi, coğrafi işaretler, gastronomi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, sağlıklı yaşam ve spor konularının uygulamalı olarak ele alınacağı fuarda Atatürk Üniversitesi de yerini aldı. Açılışa katılan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018 kongre ve sergi ekinliğinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

“Doğal Beslenme Ve Sağlıklı Yaşam, Halk Sağlığı Açısından Birinci Dereceden Öneme Sahiptir”

Atatürk Üniversitesinin sponsor olduğu fuara onur konuğu olarak katılan ve bir konuşma yapan Rektör Çomaklı şu ifadeleri kullandı: “T.C. Başkanının Eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere, Milletvekillerimiz, Akademisyenler, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili paydaşların katılımları ile daha önce Sapanca’da başarılı bir şekilde ‘DOĞAL’2015 Zirvesi ve Antalya EXPO Center’de düzenlenen ‘DOĞAL’2016 etkinliklerinin bir devamı olduğunu düşündüğüm DOĞAL 2018 Zirvesinin hedefler doğrultusunda faydalı bir etkinlik olacağını değerlendirmekteyim.

Doğal beslenme ve sağlıklı yaşam halk sağlığı açısından birinci dereceden öneme sahiptir. Sanayileşme, merdiven altı uygulamalar ve modern tarımın kontrol edilemeyen uygulamaları, doğal, sağlıklı üretimi gün geçtikçe daha da zorlaştırmaktadır. Bu sebeple günümüzde gıda güvenliği en temel konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üniversitelerin topluma yaptıkları katkı çerçevesinde önümüzdeki günlerde yeniden şekilleneceğini düşünürsek, bu alanda da yapılacak çalışmaların toplumsal katkı değerinin yüksek olacağı açıktır. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitelerin önüne koyduğu hedefler ve Yeni YÖK yapılanması da bu kapsamda değerlendirilmelidir” dedi.

“Üniversiteler Bilgi Üreten Ve Bu Bilgiyi Toplumla Paylaşan Odaklar Haline Geldi”

Bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, toplumu ve toplumun üniversiteyle olan ilişkisini önemli ölçüde değiştirdiğini dile getiren Çomaklı: “Araştırma, eğitim ve topluma hizmet görevlerimiz arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmiş, üniversiteler, bilgi üreten ve bu bilgiyi toplumla paylaşarak özümseten önemli odaklar haline gelmiştir. Yeni YÖK Sistemi gereği küresel rekabet ortamında, ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda misyon farklılaşması çalışmalarının yürütülmesi ve üniversitelerde öncelikli alanların belirlenmesi bugün için kaçınılmaz olmuştur” şeklinde konuştu.

“Atatürk Üniversitesi Yeni Bir Yapılanma Sürecine Girdi”

Atatürk Üniversitenin yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir yeni bir yapılanma sürecine girdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesi bu kapsamda devam etmektedir. “Yeni Nesil Üniversite Tarım ve Dönüşüm Projesi”nin başarısı üniversitemiz için büyük önem arz ettiği kadar, diğer devlet üniversitelerine örnek bir modelin geliştirilmesiyle Türk Yükseköğretimi açısından da öncü bir adım olacaktır. Proje süresi on dört ay olarak planlanmıştır ve Nisan 2019 da tamamlanarak uygulama aşamasına geçilecektir. Ancak her ay yeni bir uygulama devreye alınarak dinamik bir süreç yönetilmektedir. Proje kapsamında şimdiye kadar ortak akıl yakalamak amacıyla üç arama konferansı ve bir de karar konferansı gerçekleştirdik” hatırlatmasında bulundu.

Yaklaşık beş ay önce başlayan çalışmalarda belirlenen öncelikli alanlardan birisi de Gıda Sektörü ve Gıda Güvenliği konusu olduğunun altını çizen Rektör Çomaklı: “Bu amaçla Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Gıda Mühendisliği Bölümü’nün 18 adet laboratuvarı ve ilgili diğer bölümlerdeki 12 Laboratuvarda 12 milyon TL’lik bir yatırımla modernizasyon çalışmalarını başlattık. İlgili alanlarda ileri teknoloji araştırmaları yapacak ve akredite olacak şekilde yürütülen çalışmalarımızın, doğal beslenme ve sağlıklı yaşam çaba ve çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını bekliyoruz.

Bu temennilerle ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine önemli katkılar yapacak AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018’in, ilgili tüm kesimler için hayırlı neticeler getirmesini diliyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.