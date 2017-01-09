Atatürk yetiştirme yurdu çocuklarına cağ kebap ikramı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocuklara Erzurumlu Cağ Kebap Ustası Ali Karataş tarafından cağ kebap ikramı yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş, Müdür Yardımcıları Şermin Zil, Harun Akpınar, Atatürk Yetiştirme Yurdu Müdürü Muhsin Aslan, Müdür Yardımcısı Volkan Ercan ve Şube Müdürü Süleyman Duman’ın katıldığı etkinlikte konuşan İşletme Sahibi Ali Karataş, çocukları ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, amacının bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Çocuklara Erzurum’un vazgeçilmez damak tadı cağ kebabını ikram etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Karataş, ‘’Atatürk Yetiştirme Yurdu çocuklarımızı Şenyurt Cağ Kebapta ağırladık. Erzurum dışından gelen çocuklarımızın da cağ kebabı tatmasını sağladık. Bu çocuklarımıza yapılan hizmetlerin ayrıcalıklı olduğuna inanıyorum. Bu gibi etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

İlbaş ise 40 çocuğa cağ kebap ikramı yapıldığını belirterek, Karataş’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.