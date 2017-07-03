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03 Temmuz 2017 11:50

Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 98. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, kongreyi toplamak için Erzurum’a gelişinin 98.

Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 98. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

03 Temmuz 2017 11:50

yıl dönümü Erzurum’da törenlerle kutlandı.


Törenler 23 Temmuz’da Erzurum Kongresi’ni başlatan Atatürk’ün kent merkezinde karşılandığı merkez Yakutiye İlçesi’nin İstanbulkapı Semti’nde başladı. Atatürk’ün kente gelişini temsil eden Türk bayrağının karşılanması törenlerine Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, daire müdürleri, öğrenciler ve gaziler katıldı. Törenin başlamasının ardından Atatürk’ün anıtının bulunduğu yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Havuzbaşı’na kadar yürüyen kortej programında, Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından çelenkler konuldu.


Burada konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi hayatında Erzurum’un çok büyük yeri ve önemi olduğunu belirterek, “Erzurum’un vatansever insanı, Mustafa Kemal Paşa’yı millî mücadelenin lideri olarak görmek ve bu kıvancı yaşamak düşüncesi ile 10 Temmuz 1919’da milli teşkilatı olan Vilâyât-ı Şarkiye-i Müdafaayı Hukuk Cemiyeti’nin başkanlığına getirmiştir. Millî bir kongre olan Erzurum kongresinin başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Paşa, kongre sonunda millî mücadelenin ilk hükümeti olan 9 kişilik Temsil Heyeti’nin başkanlığına da getirilmiştir. Erzurum insanı Mustafa Kemal Paşa’ya 27 Ağustos 1919’da şehrin fahri hemşeriliği payesini vermiş ve Kasım 1919 tarihinde yapılan seçimlerde Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne de Erzurum mebusu olarak seçmiştir. Bağımsızlık davasına inanmış yüce Türk milleti ile bu kutlu davanın, milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte bundan 98 yıl önce 3 Temmuz 1919’da başlatılan milli mücadele, kongre salonlarına, meclis kürsülerine, cephelere taşınarak milli hedefe ulaşılmış, millet egemenliğine dayalı, bağımsız yeni bir Türk devletinin temelleri atılmıştır” diye konuştu.


Atatürk’ün Erzurum’a gelişi nedeniyle düzenlenen törenin ardından Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindekiler Atatürk’ün kongre boyunca 52 gün kaldığı evi ziyaret etti.




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