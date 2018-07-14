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14 Temmuz 2018 18:25

Atletizm 4. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası Erzurum’da başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen 4.

Atletizm 4. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası Erzurum’da başladı

14 Temmuz 2018 18:25

Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası Erzurum’da başladı.


14-15 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da, Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İsrail, Romanya ve Türkiye’nin katılacağı 4. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları Erzurum Atatürk Üniversitesi atletizm sahasında yapılmaya başlandı. Yarışmalar bugün atletizm kadınlar ve erkekler 100 metre yarışıyla başladı.


Türkiye’den Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ramil Guliyev, Yiğitcan Hekimoğlu gibi elit sporcularda yarışmalarda yer alıyor.


Bulgaristan’dan 4, Belarus’tan 2, Hırvatistan’dan 8, İran’dan 6, İsrail’den 11, Romanya’dan 18 ve Türkiye’den 81 sporcunun katılacağı yarışmalar iki gün sürecek.




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