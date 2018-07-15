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15 Temmuz 2018 17:59

Atletizm 4. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası yoğun yağmur altında devam ediyor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen 4.

Atletizm 4. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası yoğun yağmur altında devam ediyor

15 Temmuz 2018 17:59

Atletizm Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası Erzurum’da yoğun yağmur altında ikinci gününde devam ediyor.


Erzurum’da 14-15 Temmuz tarihleri arasında Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İsrail, Romanya ve Türkiye’nin katıldığı 4. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları Erzurum Atatürk Üniversitesi atletizm sahasında yapılmaya devam ediyor. Yarışmalar bugün atletizm kadınlar ve erkekler 100 metre yarışı ve erkekler uzun atlamayla ikinci gününde devam ediyor.


Türkiye’den Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ramil Guliyev, Yiğitcan Hekimoğlu gibi elit sporcularda yarışmalarda yer alıyor.


Bulgaristan’dan 4, Belarus’tan 2, Hırvatistan’dan 8, İran’dan 6, İsrail’den 11, Romanya’dan 18 ve Türkiye’den 81 sporcunun katıldığı yarışmada yoğun yağmur sporculara zor anlar yaşatıyor.




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