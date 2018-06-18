AÜ ve ETÜ’de bayramlaşma programı

Atatürk Üniversitesi Konukevi 1’de gerçekleşen bayramlaşma öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, herkesin geçmiş bayramını en samimi dileklerle yürekten kutladığını belirterek, sağlık ve huzur dolu günler diledi.

Göreve başladığı günden bugüne üniversite personeli ile iletişim içerisinde olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Rektör Çomaklı, üniversite olarak yeni eğitim-öğretim döneminde de önemli işler yapacaklarını ve bunun için akademik ve idari personelin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Çomaklı konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversitemiz artık yola, Yeni YÖK’ün ortaya koyduğu vizyon ile devam edecek. Bildiğiniz üzere, yenilikçi bir bakış açısıyla öğrenci ve alan odaklı bir anlayışa sahip, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin dünyaya açılan penceresi olarak nitelendirdiğimiz “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi”ni uygulamaya koyduk. İdari yapının da bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her türlü desteği vereceğine inanıyorum. Bu vesileyle; ülkemizin, milletimizin ve İslâm âleminin geride bıraktığı mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı, programa katılan akademik ve idari personel ile bayramlaştıktan sonra düzenlenen yemekte misafirlerle uzun süre sohbet etti.

Etü’de bayramlaşma

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Üniversite yönetimi ile akademik ve idari personeli bir araya getiren tören, ETÜ Rektörlük hizmet binasında yapıldı.

Bayramlaşma programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Songül DUMAN, Prof. Dr. Bayram Şahin, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi M. Yasin Çodur ile üniversite akademik ve idari personeli katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen törende Prof. Dr. Yaylalı, törene katılan üniversite personeli ile tek tek bayramlaştıktan sonra yaptığı kısa konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.