AVM açılışında izdiham yaşandı

Oltu ilçe merkezinde hizmete giren Yaşam Park Alışveriş Merkezi açılışına Erzurum içi ve dışından yoğun bir katılım yaşanırken yöre halkı da açılış büyük ilgi gösterdi.

“Alışverişlerde yeni yaşam biçiminiz” sloganıyla Oltu’da hizmete giren Yaşam Park’ın ilçe ekonomisine farklı bir soluk kazandırması hedefleniyor. Bünyesinde ülke genelinde tanınmış birçok markanın da yer aldığı AVM’nin ilçe ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

İçerisinde çocuk oyun alanları da bulunan alışveriş merkezinin Oltu ve yöre halkının gerek alışveriş gerekse dinlenme ihtiyacına büyük ölçüde cevap vereceğini belirten AVM Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Demir, “Hem Oltu halkımızın hem de çevre ilçelerdeki vatandaşlarımızın ilçemize geldiğinde rahatlıkla uğrayıp, bir taraftan alışveriş yapacakları diğer taraftan da vakit geçirebilecekleri bir yaşam merkezi planlamıştık. Bunu hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı eşleri ve çocuklarıyla birlikte bu yeni yaşam alanımıza bekliyoruz.” Şeklinde konuştu.

Yaşampark AVM’nin açılışına yönelik vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden ötürü bir hayli memnun kaldıklarını ifade eden Demir, “Ekonomi yatırımla güçlenir. İstihdam arttıkça refah seviyesi de artar. Yaşampark AVM’de şuan itibariyle 110 personel, 38 mağaza ve yüzde 70 doluluk oranıyla açılış yapıyoruz. İnşallah yüzde yüz seviyeye geldiğimizde istihdam yaklaşık 210 kişiye çıkmış olacak” dedi.

Bu arada açılışta konuşan TEMA Marketler Zinciri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tayyar Bakaç ise yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra yeniden Oltu’da şube açtıklarına değinerek, “1996 Eylül ayından2016 yılı Ağustos ayına kadar 20 yıl boyunca kesintisiz hizmet verdiğimiz Oltu’da kaldığımız yerden devam edeceğiz.” diye konuştu.

Öte yandan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Ağırman’ın yaptığı duanın ardından açılışı yapılan Erzurum Caddesi üzerindeki Yaşampark AVM’de ilk gün adeta izdiham yaşandı.