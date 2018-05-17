AVM’de masa tenisi coşkusu

Halk masa tenisi oynayarak, keyifli anlar yaşadı. Başarılı olan vatandaşlara kupa ve hediye çeki verildi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü ile Forum Erzurum AVM’nin ortaklaşa düzenlediği Ödüllü Halk Günü Masa Tenisi Turnuvası yoğun bir katılımla gerçekleşti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Palandöken İlçesi’ndeki Forum AVM’de gerçekleştirilen masa tenisi halk günü seansında gençler ve yetişkinler gönüllerince masa tenisi oynarken, başarılı olan vatandaşlar ödüllendirildi.

Erzurum Forum AVM’nin sponsor olduğu turnuvada ödüller sahibini buldu. Birinciye 750 İkinciye 500 Üçüncüye ise 250 liralık hediye çeki ve kupa verildi. 5 gün boyunca süren turnuva iki etaptan oluştu. 1.etap Halk Günü 09-10-11 Mayıs ikinci etap ise 12-13 mayıs tarihleri arasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı münasebetiyle Gençlere yönelik gerçekleşti.

Erzurum Masa Tenisi il temsilcisi İlhami Yavilioğlu, “Böylesine güzel ve dikkat çekici bir turnuvada Masa Tenisi ekibi olarak yer aldığımız için çok memnun olduk. Masa tenisi Antrenörlerimizden Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu’nun gözetiminde gerçekleştirdiğimiz turnuvada 7 hakem arkadaşımız görev aldı büyüklerde ve gençlerde toplam kayıtlı 105 sporcu yarıştı. Bu da bizi son derece mutlu etti” dedi.

Masa Tenisi sporu 7’den 70’e herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir spor branşı olduğunun altını çizen GHSİM Masa Tenisi Antrenörleri Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu, “Kaza ve sakatlık riski çok az ve heyecanlı bir branş olduğu için bu sporu AVM’ye taşıyarak, masa tenisini halkımızın ayağına kadar getirdik. Gösterilen ilgi bizleri çok sevindirdi” diye konuştular.

Düzenlenen masa tenisine ilgi gösteren halkın en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin dikkatini çekti. Turnuvaya katılarak masa tenisi maçlarını izleyen vatandaşlar böylesine farklı güzel etkinlik gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Masa Tenisi Erzurum İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu ile antrenörler Vedat Küçükoğlu ve Mahmut Çağlayan, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Forum Erzurum AVM’nin yöneticilerine çalışanlarına teşekkür ettiler.