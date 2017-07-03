Avrupa fatihi Küçükyıldırım, çiçeklerle karşılandı

Erzurumlu bir güreşçi daha Avrupa arenasında kürsüye çıktı. Almanya’da yapılan Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Güreşçisi Muhammet Lütfü Küçükyıldırım, Memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Erzurum Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan Avrupa Fatihi büyük bir gurur yaşadı. Spor severler Avrupa beşincisi olan İbrahim Çiftçi’ye de yakın bir ilgi gösterdi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, özel kalem müdürü Zafer Ala, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, güreş il temsilcisi Baddal Alpkılıç, eski il temsilcisi Fahrettin Ertürk, Antrenörler İlhami Topaloğlu, Adem Akbulut, Pasinler Güreş Temsilcisi Aslan Sertoğlu, diğer davetliler, milli güreşçiler ve genç pehlivanın ailesi katıldı.

Davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılanan Avrupa üçüncüsü güreşçi, davul zurna eşliğinde arkadaşları ile birlikte oynayarak, Avrupa zaferini kutladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, serbest güreşte Avrupa üçüncüsü olan Muhammet Lütfü Küçükyıldırım’ı kutlayarak, “Bu derece bizim için önemli bir moral oldu. Artık Lütfü pehlivandan ve diğer güreşçilerimizden Avrupa şampiyonluğunu bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin ile Güreş İl Temsilcisi Baddal Alpkılıç da, Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazanan güreşçiyi başarısından ötürü kutlayarak tebrik etti.

Milli güreşçi daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu yaptı ve istirahata çekilmek için evinin yolunu tuttu.