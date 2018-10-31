Avrupa'da Başkan Orhan'a büyük ödül

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Başkan Orhan, Katılımcı Belediyecilik alanında ödüle layık görüldü.

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buldu. Fransa'nın Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi binasında düzenlenen 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, belediye, kişi ve kurumlara 14 dalda 21 ödül verildi. Başkan Orhan'ın ödül layık görülmesi ilçede sevinçle karşılandı. Aziziye'nin ideal bir kent haline gelmesi için yeni yatırım hazırlığında olduklarını söyleyen Başkan Orhan, “Bizim en büyük ödülümüz vatandaşlarımızın memnuniyetidir.” dedi.

‘Bir Projem Var' ödül getirdi

Aziziye Belediyesi tarafından Türkiye genelinde ilk kez uygulanan ‘Bir projem var' projesi sayesinde vatandaşlarla istişare halinde yapılan projeler belediye arıcılığı ile hayata geçiriliyor. Proje ile ilçe sınırları içinde yapılmasını istediği hizmetleri www.aziziyecalisiyor.com internet sitesinden belediye yetkililerini iletebilen vatandaş böylelikle ilçeye dolaylı olarak katkı sağlamış oluyor. Bu proje sayesinde birçok hizmeti halka sunmayı başardıklarını söyleyen Belediye Başkanı Orhan, “Çok güzel ve uygulanabilir projeler ile karşı karşıya kaldık. Son örneği olarak bir çocuğun havuzlu park talebini düşünüp Saltuklu Mahallesi'nde hizmete sunduk. Hayallerin gerçeğe dönüştürüldüğü ‘Bir projem var' uygulamasının meyvelerini ileriki yıllarda da görebileceğiz” şeklinde konuştu.

‘Engelsiz Yaşam Merkezi' ile engeller kaldırılacak

Katılımcı Belediyecilik alanında ödüle layık görülen ‘Bir projem var' projesinin meyvelerinden biri olarak görülen ve bir süre önce temeli atılan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kapalı Pazar yeri' uygulamasının yakın zamanda açılışının yapılacağı müjdesini veren Başkan Orhan, “Bu sayede hizmet alan vatandaşın katılım sağlayarak belediye vatandaş bütünlüğü içinde hizmetlere katılım sağlamalarını amaçladık ve güzel dönüşümler elde ettik. Sürekli hale gelen projeler belediye hizmetlerine büyük katkılar sağlıyor. İlçemiz için faydalı fikirleri olan vatandaşlarımızı destekliyoruz. İnteraktif platform ile vatandaşlarımız fikirlerini bize gönderiyorlar. Fikirleri değerlendirmek için belediyemiz bünyesinde bir ekip kurduk. Küçük, büyük fark etmez vatandaşımızın fikirleri bizler için önemlidir.” dedi.

Belediye hizmetlerinde 'drone' dönemi

Aziziye Belediyesi'nin vatandaşların önerisi üzerine gerçekleştirdiği bir diğer projesi ise son dönemlerin popüler aracı drone oldu. Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatı üzerine vatandaşların; yol, altyapı, temizlik gibi konularda ilettiği sorunları kısa sürede çözmek amacıyla belediye hizmetlerinde "drone" dönemini başlatıldı.

İlçede belediyenin "beyaz masa" birimine vatandaşlardan gelen yol, asfalt ve benzeri konulardaki sorunlar, drone ile söz konusu bölge görüntülendikten sonra ekiplerin müdahalesiyle çözüme kavuşturuluyor.

Başkan Orhan; İstişare kültürünü ilke edindik

Belediye hizmetlerinde sürekli olarak halkın istişaresi ölçüsünde çalışan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, katılımcı belediyecilik alanında aldığı ödülle bir anda ilgi odağı oldu. Görev süresi boyunca ilk adımdan sonuna kadar vatandaşları dinleyip onların taleplerine göre hizmet rotası belirlediklerini anlatan Başkan Orhan, “Yerel yönetimlerde hizmette esas vatandaşın memnuniyeti ve beklentileridir. Eğer bunların dışında bir çalışma yapıp ben merkezli hizmet yürütürseniz verilen hizmetlerin karşılığı olmaz. Biz bu bilinçle hareket edip her daim halkın beklentilerini esas aldık. Özellikle anket çalışmaları ve Beyaz masa uygulamalarımızla vatandaşa yakın olduk” diye konuştu.