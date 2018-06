Avrupa’nın en büyük tesisi Erzurum’a yapılıyor

Avrupa’nın önde gelen tesislerinden biri olacak dev yatırımla birlikte kentin et sektöründe söz sahibi olacağını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükbaş hayvan varlığıyla tartışmasız bir yere sahip olan Erzurum’u et de kalite ve ucuzluğun tek adresi yapacağız” dedi. Türkiye’de hayvancılık sektöründe çok önemli bir yere sahip olan ancak Canlı Hayvan Borsası olmaması nedeniyle hayvan varlığını düşük bedellerle Batı’ya pazarlayan Erzurum, grafiklere yansıyan bu kötü gidişattan kurtuluyor. Kentteki hayvancılık potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için Başkan Mehmet Sekmen’in üzerinde itinayla durduğu ve Erzurum-Pasinler Karayolu’nun 20’nci kilometresinde yapımı süren ‘Canlı Hayvan Borsası’nın sektöre doping etkisi yapması bekleniyor.

“BORSA SEKTÖRE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacağına kesin gözüyle bakılan Canlı Hayvan Borsası, 3000 - 3500 civarında küçükbaş, 1000 de büyükbaş hayvan kapasiteli olarak tasarlandı. Müşahede, yem, su deposu, büyük ve küçükbaş ahırı, çoban yatakhanesi, paket arıtma tesisi, ısı merkezi, misafirhane, veteriner odası, kantar, otopark, otel, banka, alışveriş alanları ve restoranların yer alacağı Canlı Hayvan Borsası’nda fiyat politikası tek bir noktada belirlenecek.

“KUDAKA DİKKAT ÇEKMİŞTİ”

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından hazırlanan ‘Erzurum İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’ raporunda da Canlı Hayvan Borsası’nın önemine dikkat çekilmişti. Erzurum’da et ve süt ürünleri konusunda önemli bir potansiyel bulunurken, kentin katma değeri yüksek ürün üretimi konusunda istenen düzeyde olmadığının belirtildiği KUDAKA raporunda şu ifadelere yer verilmişti. “Örneğin Erzurum, büyükbaş hayvan sayısı bakımından ülkemizde ön sıralarda yer almakla birlikte büyükbaş hayvanlar genellikle canlı olarak ülkemizin diğer yörelerine düşük bedellerle pazarlanmaktadır. Oysaki Erzurum’dan batıdaki büyük et tüketim merkezlerine canlı hayvan yerine karkas (kemikli sığır eti gövdeleri) gönderilmesi taşıma ve yem maliyetleri başta olmak üzere pek çok açıdan çok daha ekonomik, karlı ve avantajlı bir uygulama olacaktır. Tıpkı karkas et gibi dericilik, ayakkabıcılık, sucuk, peynir, yoğurt, tereyağı gibi katma değeri yüksek et ve süt ürünlerinin üretilmesi konusunda da ilimiz istenen seviyede değildir.”

BAŞKAN SEKMEN: “MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Erzurum’un bu sektörde geçmişte olduğu gibi bugün de söz sahibi olması için bu projeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Üreticiler, eğer pazar yoksa hayvanlarını arzu ettikleri fiyatlara satamıyor. Hayvan Borsası devreye girince alıcı ve satıcılar buraya gelecek. Gerek Erzurum gerekse çevre illerden gelecekler. Haliyle ortak bir politika belirlenecek ve bu noktada mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. Bu projeyi oluştururken Avrupa’da, Amerika kıtasında, Kafkaslar’da, Rus bloğunda bütün projeleri inceledik. İddia ediyorum, burası Avrupa’nın sayılı hayvan borsalarından biri olacak. Bunun ardından sektörde zirve yapmak için özel bir proje daha hazırlayacağız. Biz daha çok hayvan beslemek suretiyle etin kilosunu çok daha ucuza mal etmenin gayreti içinde olacağız" dedi.