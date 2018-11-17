Avukat Erhan Topcu Palandöken'e talip

Erzurum'un ünlü avukatlarından ERTÜDER Genel Başkanı Erhan Topcu Palandöken Belediyesine hizmet etmek için belediye başkanlığına talip oldu. Erzurum'da binlerce vatandaşın tüketici sorunlarına tamamen gönüllü olarak çözüm bulan Topcu AK Parti den Palandöken ilçesine aday adayı oldu. Aday adaylıkları başvuru süresinin bitiminde saatler kala Palandöken AK Parti İlçe Başkanlığına müracaat eden Topcu başvuru sonrası açıklamalarda bulundu. Topcu, 'Palandöken Belediyesinde vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla başvuru yapmış bulunmaktayım. Büyüklerimizin teveccühleriyle güzel ilçemize güzel hizmetler etmek için yola çıktık. İnşallah çok güzel projelerle ilçemizin ismine yakılışır gönül belediyeciliği esas alan insan odaklı çözüme dayalı bir sistemle vatandaşlarımızın gönlüne girmeye talibiz. Aday olarak gösterilmemiz durumunda ilk hedefimiz İlçemizde ki sosyal donatıları artırmak ve ilçemizin sade yaşantısına biraz daha modernizmi ve turizmi çekmeyi hedefliyoruz. AK Parti de bu vizyon fazlasıyla var. İnşallah partimizin emrinde güzel bir seçim geçiririz' diye konuştu.