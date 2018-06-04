Avukatlar iftarda buluştu

İftar yemeklerinin birlik ve beraberliğe yol açtığını belirten Baro Başkanı Talat Göğebakan, "Biz kocaman ve güçlü bir aileyiz" dedi.

Hakim, savcılar, avukatlar eş ve çocukları ile birlikte Erzurum Barosu’nun düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Davetliler, çalınan Türk sanat müziği eşliğinde iş temposundan bir nebze olsun sıyrılıp bol bol sohbet ederek güzel bir akşamın tadını çıkardı. Baro Başkanı Talat Göğebakan, iftar yemeklerinin birlik ve beraberliğe yol açtığını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar yemeğine katılımın çok olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Göğebakan şunları söyledi:

"Geleneksel hale getirdiğimiz bir iftarda yine birlikteyiz. Bu mübarek ayın, devletimize, milletimize ve yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Biz kocaman ve güçlü bir aileyiz. Hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımız arasındaki dayanışmayı pekiştirmek ve ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferinden faydalanmak amacıyla bir arada bulunuyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."