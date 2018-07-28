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28 Temmuz 2018 12:16

Ay tutulmasını halay çekerek izlediler

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesinde Damla ve Hasan Topçu çiftinin Düğün törenine katılan davetliler halay çekerek ay tutulmasını izledi.

Ay tutulmasını halay çekerek izlediler

28 Temmuz 2018 12:16


Ay tutulmasını çok net bir şekilde izleyen çiftler ve köylüler, ay tutulmasının Düğün törenine rastlaması çiftleri ayrıca mutlu etti.


Oltu’nun Yaylaçayır Mahallesi sakinleri ise ay tutulmasını daha güzel izleyebilmek için köyün üst tarafında bulunan seyir tepesinin üzerinde kamp kurarak izlediler. Ay tutulması tamamlandığında çayları yudumlayan mahalle sakinleri davul zurna eşliğinde halay çektiler.


Köy Muhtarı Ergün Yıldırım, “Köylülerimizle beraber bu güzel gecede ay tutulmasını izlemek için kamp kurduk. Oldukça güzel bir görüntüye tanık olduk” diye konuştu.




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