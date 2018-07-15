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15 Temmuz 2018 13:14

Aydemir: ‘15 Temmuz bir iman sınavıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli irade salalarıyla yüce milletimizin milli felaha sefer kıldığı, FETÖ iblislerinin zelil edildiği 15 Temmuz gecesi bir iman sınavıdır.

Aydemir: ‘15 Temmuz bir iman sınavıdır’

15 Temmuz 2018 13:14

Bu milletin hafızası vesayetçileri, onlarla işbirliği içinde olan hainleri ve ihanet karşısında sinenleri unutmayacak, milli vicdan ihanet karşısında canlarını feda eden şehitleri daim rahmetle anacaktır. ‘dedi.


DADAŞLAR’DAN ALVARLI EFECE DURUŞ


15 Temmuzun sıradan bir tarih olmadığı, milli irade saflarıyla hainlerin karşı karşıya geldiği tarihi bir kıyam olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘O gece, Milli iradeye ipotek koyma, ona kefen biçmeye kalkışan hainler karşısında dadaşların Alvarlı Efece duruşu, Erzurum’un milli irade tarihindeki şerefli duruşunu bir kez daha teyid etmiş, dadaş imanlılar FETÖ hempaları karşısında tarihi bir zafer yazmışlardır. Erzurumlu ‘AK önder neredeyse biz oradayız’ mesajını vermiştir.’ değerlendirmesinde bulundu.


DADAŞLAR RABİADAN TAVİZ VERMEDİ


‘FETÖ ihaneti karşısında sinenlerle, milli irade vakarı içinde, Rabiadan taviz vermemek adına ölüme yürüyenleri tarih unutmayacak, Cenabı Allah’ın divanında da devletin dirliği, milletin birliği yolunda can adayanlar tebcil, ihanete kalkışanlar ve sinenler ise ebediyen zelil olacaklardır. Hiçbir hakikatin gizli kalmayacağı o günde mukaddesleri uğruna can adayanlar rahmete, milli iradeye ipotek koymaya kalkışanlar ise lanete uğrayacaklardır.’ dedi.


YASİNLER, FATİHALAR VE AMİNLER


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir AK Parti İl Başkanlığınca gerçekleştirilen ’15 Temmuz Destanı Sergisinin açılışına katılarak, dadaşlarla 15 Temmuz destanını paylaştı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğümüzün Şehit Aileleri için düzenlediği etkinliğe de katılan Aydemir, şüheda için yapılan dualara ortak oldu, rahmet niyazlarına aminlerle iştirak etti.


15TEMMUZ’U UNUTMA VE UNUTTURMA


Milletvekili Aydemir, ‘Dünyaya adalet zılgıtı çektiğimiz için, çok uluslu diz çöktürme müdahalesinin yıldönümünde Erzurum AK Parti İl Başkanlığımızın fotoğraf sergisindeydik. Dadaşları çok daha bilenmiş görmenin hazzı, 15Temmuz’u Unutma, Unutturma azmimize zirve yaptırdı. Erzurum irfanına, dadaş vicdanına şükran.’ dedi.


ŞEHİTLER, ŞEREF LEVHAMIZ; AİLELER BAŞ TACIMIZDIRLAR


Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğümüzün Şehit Aileleri için düzenlediği etkinliğe konuk olan Milletvekili Aydemir, ‘Etkinlikte, şehit ve gazi aileleriyle hasbihal ferahlatıcıydı. Şehitler, şeref levhamız; aileler baş tacımızdırlar. Onların yadigarları bizim için her dem azizdir. Yollarında yürüyecek, ufuklarında buluşma kararlılığımızı ebediyen sürdüreceğiz.’ kaydını düştü.




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