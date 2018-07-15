Aydemir: ‘15 Temmuz destanı milli vicdanın eseridir’

Müellifi yüce milletimiz, ilham kaynağı rabiamızdır.’ dedi.

MUHTEŞEM DURUŞUN KAYNAĞI MUKADDESLERİMİZDİR

Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuz’da Demokrasinin iffetini korumak adına, aziz milletimiz izzetini ifade etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda yüreklerini buluşturan Türk Milleti, kardeşliğin ebediliği, vatanın birliği, devletin dirliği yolunda nefsini adamıştır. Cihanın emsalini kaydetmediği bu muhteşem duruşun kaynağı mukaddeslerimizdir.’ ifadesini kullandı.

15 TEMMUZ BİR KUTLU DİRİLİŞ, BİR MÜBAREK SEFER

15 Temmuz’un devlet tarihinde bir milat olduğu, FETÖ ihanet örgütü ve hempalarına karşı milli iradenin haysiyet ve vicdanını kaydederek ak bir tarih yazdığını belirten Milletvekili Aydemir, ’15 Temmuz’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şer ve ihanet odaklarına karşı kutlu bir sefer kılan aziz milletimizin safında Alparslanlar, Fatihler, Abdulhamitlerin muazzez ervahı, Hace Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Alvarlı Muhammed Lütfi’nin hakka teslimiyet kıyamı, yüce milletimiz üstüne Aziz Mahmut Hüdailerin, Abdulhakim Arvasilerin selamı, yüreklerde yüce kitabımız Kuran’ın ilhamı vardı. ‘dedi.

AK ÖNDERİN ‘ÖNCE YOLDAŞ, SONRA YOL’ HİKMETİ

Mesajında Başkan Erdoğan’ın ‘Önce yoldaş, sonra yol’ hikmetine yer veren Milletvekili Aydemir, ’15 Temmuz dirilişini iyi okumak isteyenler, bu milli vicdan hareketinin önderi ve onun yol arkadaşlarının ifade ettiği ruha iyi bakmalıdır. Yoldaşı milli irade olanın alt edemeyeceği müşkil, yok edemeyeceği ihanet, varamayacağı hedef yoktur. Zira 15 Temmuz’da AK öndere yoldaşlık eden milli irade ağzı dualı anaların, dili kuranlı ak sakallıların, bu milletin şefkatine muhtaç mazlumların, her biri Ömer Halisdemir olmaya namzet masumların ifadesidir.’ kaydını düştü.

‘İLAYI KELİMETULLAH İÇİN DEVLETİ EBET MÜDDET KARARLILIĞI

15 Temmuzda kaydedilen milli heyecan, ortaya konulan milli irfan ve küresel tarihe bir damga halinde vurulan milli vicdana işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘İlayı kelimetullah için devleti ebet müddet kararlılığını destan destan Dünya Tarihine yazdıran muhteşem ecdadın torunları, küresel idrake Milli Şairimiz Merhum Akif’in ifadesiyle, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür/ İmansız olan paslı yürek sinede yüktür’ kaydını düşmüşlerdir.’ dedi.

‘TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER ONU TOP SİNDİREMEZ’

15 Temmuz’da ‘Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ hakikatinin bir kere daha tecelli ettiğini, ‘Sahipsiz olan memleketin batması haktır/Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır’ düsturunun bir destan halinde ifade bulduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Akifimizin beliğ biçimde vurguladığı gibi; ‘Şehamet dini gayret dini ancak Müslümanlıktır/Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.’ Milli irade 15 Temmuz’da ihanet odakları, vesayet uşakları FETÖ’cü iblislere karşı bu değişmez gerçeği kaydetmişlerdir. Hak tecelli etmiş, batıl zail olmuştur. Allah’ın laneti hainlerin üstüne olsun.’ mesajını verdi.

15 TEMMUZ VAHDET VE TEVHİD BULUŞMASIDIR

15 Temmuz’un aynı zamanda bir vahdet ve tevhitte buluşma ve onu muhafaza tarihi olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Akif, şühedayı ‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi’ diye tarif ediyor. 15 Temmuz’da milli kıyama öncülük eden, nefsini adayanlar için ifade edilebilecek en berceste şükran yadı budur. Ömer Halisdemirlerin mümtaz şahsiyetlerinde, FETÖ’cü iblislere karşı bir kurani ahlak bütünlüğü, ciddiyet ve salabet içinde iman heyecanı, manevi kudret, muhteşem ecdada ait bir üslup ortaya koyarak ruh ve mana seferine çıkanları selamlıyor, milli kıyama öncülük eden Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milli iradeye şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimi minnet ile anıyoruz. Ve Akifçe diyoruz ki, ‘Kendi mahiyyeti ruhiyyeniz olsun klavuz/ çünkü beyhudedir ümmidi selamet onsuz..’ Yüce rabbim aziz milletimizi rabia sadakatinde daim kılsın.’ dedi.