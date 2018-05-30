Aydemir: ’24 Haziran’da dadaş irfanı galip gelecektir’

Biz milletin taa kendisiyiz. Kimi yerde taksici, bazen at arabalı satıcı, yer yer halı yıkayan analar bacılar ve yüreğimiz, gönlümüz, oruç ağızlı çocuklarımız. Bu frekans örtüşmesi dünyayı feth ettirir Allahın izniyle.’ dedi.

AYDEMİR PALANDÖKEN İLÇESİ HALKIYLA BULUŞTU

AK Parti Palandöken Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ilçe sokaklarında halkın görüşlerini alan, 24 haziran sürecine değgin beklenti ve tespitlerini değerlendiren Milletvekili Aydemir, ilçenin tüm kesimiyle AK ufku paylaştı.

DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZA VEFADA YARIŞ HALİNDE

At arabasıyla evinin nafakasını temin eden gül yüzlü dadaşlar, tezgah önünde alın teri dökerek helal kazanç peşinde olan sanatkarlar, Ramazan iklimi içinde mukabeleden mukabeleye sefer kılan ve bir yandan da iftar sofrasının hazırlığını yapan nur yüzlü dadaş analarıyla ülke, bölge ve Erzurum’un sosyo ekonomik durumunu istişare eden Milletvekili Aydemir, ’24 Haziran’da dadaşların irfanı yine galip gelecektir. Dadaşlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vefada yarış halinde. Herkes ve herkesim asrın liderine, Türk islam aleminin Emin önderine sadakatte kararlı.’ yorumunu yaptı.

DADAŞ ANALARININ DESTEKLERİNE MİNNETTARIZ

Çalışmaları kapsamında Palandöken’de ilgi çekici manzaralar ve Erzurum irfan ve vicdanını ifade eden yorumlarla karşılaşan Milletvekili Aydemir, evinin balkonundan seslenerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefasını seslendiren nur yüzlü dadaş anasına teşekkür ederek, saygısını sondu. Milletvekili Aydemir, ‘ Palandöken’de esnaf ziyareti yaparken, gönül kapılarını ardına kadar açanlarla karşılaşmak enerjimizi kat be kat artırdı. Bir hanım kardeşimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan afişini astığı balkonundan bir de sözlü destek sundu.. Şükran hissimiz sonsuz. Vefa ve sadakati hayatının amacı kılan dadaşlara minnettarız.’ dedi.