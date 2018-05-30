Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 15:59

Aydemir: ’24 Haziran’da dadaş irfanı galip gelecektir’

AK Parti Erzurum Milletvekili, 27’inci dönem milletvekili adayı İbrahim Aydemir, ‘Laf ola torba dola siyaseti’ AK Parti ‘ye fersah fersah uzak.

Aydemir: ’24 Haziran’da dadaş irfanı galip gelecektir’

30 Mayıs 2018 15:59

Biz milletin taa kendisiyiz. Kimi yerde taksici, bazen at arabalı satıcı, yer yer halı yıkayan analar bacılar ve yüreğimiz, gönlümüz, oruç ağızlı çocuklarımız. Bu frekans örtüşmesi dünyayı feth ettirir Allahın izniyle.’ dedi.


AYDEMİR PALANDÖKEN İLÇESİ HALKIYLA BULUŞTU


AK Parti Palandöken Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ilçe sokaklarında halkın görüşlerini alan, 24 haziran sürecine değgin beklenti ve tespitlerini değerlendiren Milletvekili Aydemir, ilçenin tüm kesimiyle AK ufku paylaştı.


DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZA VEFADA YARIŞ HALİNDE


At arabasıyla evinin nafakasını temin eden gül yüzlü dadaşlar, tezgah önünde alın teri dökerek helal kazanç peşinde olan sanatkarlar, Ramazan iklimi içinde mukabeleden mukabeleye sefer kılan ve bir yandan da iftar sofrasının hazırlığını yapan nur yüzlü dadaş analarıyla ülke, bölge ve Erzurum’un sosyo ekonomik durumunu istişare eden Milletvekili Aydemir, ’24 Haziran’da dadaşların irfanı yine galip gelecektir. Dadaşlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vefada yarış halinde. Herkes ve herkesim asrın liderine, Türk islam aleminin Emin önderine sadakatte kararlı.’ yorumunu yaptı.


DADAŞ ANALARININ DESTEKLERİNE MİNNETTARIZ


Çalışmaları kapsamında Palandöken’de ilgi çekici manzaralar ve Erzurum irfan ve vicdanını ifade eden yorumlarla karşılaşan Milletvekili Aydemir, evinin balkonundan seslenerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefasını seslendiren nur yüzlü dadaş anasına teşekkür ederek, saygısını sondu. Milletvekili Aydemir, ‘ Palandöken’de esnaf ziyareti yaparken, gönül kapılarını ardına kadar açanlarla karşılaşmak enerjimizi kat be kat artırdı. Bir hanım kardeşimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan afişini astığı balkonundan bir de sözlü destek sundu.. Şükran hissimiz sonsuz. Vefa ve sadakati hayatının amacı kılan dadaşlara minnettarız.’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç