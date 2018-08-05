Aydemir: ‘Ak belediyecilik, dava belediyeciliğidir’

Bu dava insana saygı, Türkiye’ye sevda davasıdır.’ dedi.

‘AK ÖNDERİMİZ BİR SİYASET DEHASIDIR’

‘Duruşu, eylem ve söylemleriyle ufuk çizici bir siyasi deha olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Dava’nın ülke siyasi tarihinde kaydettiği en büyük reformlardan biri yerel yönetim anlayışıdır’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Fehim ve ferasetini mana erlerinden alan AK dava kendisine yegane rota çizenin millet olacağını her vesile haykırıyor. Bunun için de milletin sinesinden beslenip ona göre yol alıyor. ‘ ifadesine yer verdi.

YEREL ZİYARETLER

Erzurum’da çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mart 2019’da yapılacak olan Yerel seçimler sürecinde Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Belediyelerini ziyaret ederek Başkanlarla Hedef 2023 kapsamında mevcut durum, öngörülen projeler ve kaydedilecek yatırımlar bazında meşverette bulundu.

AYDEMİR PALANDÖKEN’İN KONUĞUYDU

Palandöken Belediyesinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Başkan Orhan Bulutlar’la Turizm sektörüyle öne çıkan ve ülkede kış turizmi destinasyonu konumuna kavuşan ilçenin yatırım süreci üzerine istişarede bulundu. AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Ensar Özdemir’in refakat ettiği Palandöken buluşmasında özellikle turizm hizmetleri kapsamında ifade edilecek sosyal belediyecilik üzerinde duruldu.

AYDEMİR’DEN BULUTLAR VE KADROSUNA TEŞEKKÜR

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Meşveret güzelliğini bu defa Palandöken Belediyemizde Başkanımız Orhan Bulutlar ile yaşadık. Ziyarette, palandöken özelinde hizmetlerin ayrıntısını, yapılacakların planlamasını konuştuk. AK Parti olarak parolamız, Huzur adresi bir Palandöken. Başkanımızın 9.5 yıla sığdırdığı hizmetler AK Dava’nın önceliklerini de ortaya koyuyor. Sayın Bulutlar ve Belediye personeline müteşekkiriz. ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN YAKUTİYE BULUŞMASI

AK Parti Milletvekili Aydemir ve AK Heyetin bir diğer ziyaret durağı Yakutiye Belediyesiydi. Tarihsel boyutta Erzurumluluk manası ve dadaşlık ruhunun eser eser kaydedildiği ilçede Başkan ali Korkut7la bir araya gelen Aydemir, ilçede yükselen tarih ve kültür bazlı eserler üzerinde görüş alış verişinde bulundu, ilçenin turizm sektörü kaydında önemi noktasında öngörüler paylaşıldı.

YAKUTİYE VE AK BELEDİYECİLİK VİZYONU

Milletvekili Aydemir, ‘Beraberimizde AK Parti Erzurum İl Yöneticimi Ensar Özdemir olduğu halde Yakutiye Belediyemizi ziyaret edip, Başkan Ali Korkut Beyle hizmetleri istişare ettik. Tarihi üç kümbetler sahasında inşaa edilecek Kültür Merkezi merhalesi yüreğimizi ferahlattı. Tarihi alan ve mekanlar etrafında gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri AK Belediyeciliğin ifadesi. Kentsel dönüşümün hız kazandığı Erzurum’un çekirdeği olan Yakutiye’de tarih ile çağdaşlık, mazi ile istikbal buluşması eserlerle tarif bulmuş halde. Şükranlarımızı sunuyoruz. ‘ dedi.

AZİZİYE’DE GENÇ BAŞKAN ORHAN’LA İSTİŞARE

Milletvekili Aydemir’in diğer bir ziyaret merkezi de Aziziye İlçesi oldu. İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın konuğu olan Milletvekili Aydemir, ‘ Ülkemizin en genç Belediye Başkanı Erzurum’dan çıktı. Gençliğinin yanı sıra donanımıyla da hizmet ehli olan sayın Başkanı ziyaret edip, çalışmaları istişare ettik. AK Davaya çalışmalarıyla katkı sunan başkanımıza minnettarız. ‘ değerlendirmesini yaptı.

KAHVECİ’YE TEBRİK ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet daha sonra Aziziye Belediye Meclisi Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mustafa Kahveci’yi ziyaret ederek gündem ve güncele ilişkin görüş teatisi gerçekleştirdi.

Mustafa Kahveci AK Parti’mizin genç kuşak kadrosundan. Aziziye Belediyesi Meclis Üyesi Kahveci’nin Başkan Yardımcılığını tebrik ziyaretinde bulunduk. Bulunduğu vazifelerde hep başarılı olan Kahveci inşallah bu pozisyonunda hakkını verecektir. Başarılar diliyoruz.’ Temennisini paylaştı.