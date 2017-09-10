Aydemir: ‘AK dava gönül seferberliğidir’

Gönülleri fethetmek hareketidir. Gönüllere girmek eylemidir.’ dedi.

AYDEMİR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI

AK Parti 6. Olağan Kongre süreci kapsamında Aziziye ve Aşkale ilçe kongrelerine katılan AK Parti Milletvekili Aydemir, her iki kongrede de bir selamlama konuşması yaptı, kongre sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, seçim sonucunda göreve gelen Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Aşkale ilçe Başkanı Kerim Polat’a başarı niyazında bulundu.

BİZ, BİR KUTLU SEFERİN ELÇİLERİ, BİR MÜBAREK NİYETİN TEMSİLCİLERİYİZ

Kongre selamlama konuşmasında AK Parti oluşumunu, ‘Biz, bir kutlu seferin elçileri, bir mübarek niyetin temsilcileriyiz. Bu kutlu yürüyüşün menzilleri 2023’tür, 2053’tür, 2071’dir. Son ve karar durağımız ilayı kelimetullahı bu yer kürenin her köşesine taşımaktır, ilayı kelimetullah için nizamı alemdir.’ İfadeleriyle niteleyen Milletvekili Aydemir, partiyi ifade eden AK vurguyu tarif etti.

AYDEMİR’DEN AK KAVRAMI TARİFİ

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim sıkça vurguladığımız, bu seçkin oluşumu tarif eden AK kavramına dikkatinizi çekmek isterim. Niye AK niyet, niye AK dava, niye AK süreç, niye AK Niyet diyoruz.. Zira bizim fikir kaynağımız, ilham pınarımız, niyet sayfamız kelimenin tam manasıyla temiz, saf ve hakçadır. İnsanlığa müjde olarak gönderilmiş bir davanın ifadesidir. Bu davanın mensuplarına durmak yaraşmaz. Bu davayı sahiplenene yılmak yaraşmaz. Çünkü AK dava insanlık için tevdi edilen hak davadır.‘ tarifini yaptı.

AYDEMİR’DEN KONGRE SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Kongreler sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘AK hareket, ülke yönetiminde bir siyaset rüzgarı değildir. AK hareket her daim etkisini, tesirini sürdürecek bir siyaset iklimidir. Siyasetin, zamanın rüzgarıyla yön değiştiren bir oluşum değildir. Bu iklim gönülleri sürura, insanlığı kutlu bir dirilişe yönlendiren bir iklimdir. AK hareket, siyasette bir dönemin adı değildir. Ak Hareket ülke yönetiminde hiç kesintiye uğramayacak mübarek bir süreçtir. AK hareket, ülke tarihine siyaseten not düşmek değildir. AK Hareket ülke tarihinde bir mühür, ülke yönetiminde bir silinmez damgadır. ‘ vurgusunda bulundu.

AYDEMİR’DEN SORUMLULUK VURGUSU

‘Biz tarihe karşı yükümlüyüz.. Biz insanlığa karşı sorumluyuz.’ sözleriyle değerlendirmesin kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Biz nerede bir gözyaşı varsa silme, nerede bir ah varsa dindirme gibi bir kutsal görevle yükümlüyüz. Vakit, bize verilen görevin kutsiyetini hatırlamak, yüreklerimizi, heyecanlarımızı, niyetlerimizi yeniden Aklaştırmak, Ak imanı tazelemek vaktidir. ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN AK PARTİ ÖNCESİ VE SONRASINI DEĞERLENDİRME

Değerlendirmesinde AK Parti öncesi döneme atıfta bulunan ve bugünkü konuma dair hatırlatma yapan Milletvekili Aydemir, ‘16 yıllık tarihi başarı öykümüzü hatırlayın. Nereden nereye geldik ve nereden nereye gidiyoruz. Üniversiteler kapısında yoksul olduğu, inanç taşıdığı için bekleşen, gelecek umutları çürümüş milyonlarca genci hatırlayın..Hastane kapılarında şifa yerine azar, aşağılanma bulan insanlarımızın ahlarını. Yolsuz, susuz köyleri, ilçeleri, şehirleri. Ölüme terkedilmiş yoksul yaşlılarımızı, aşağılanan engellilerimizi. Akşamdan sabaha sofrasına konacak bir dilim ekmeği olmayan muhtaçlarımızı.. Yılın altı ayında geçit vermeyen yollarımızı, dağlarımızı. Uçağı ancak televizyonda, kitaplarda gören insanlarımızı. İnanç sahibi olduğu için kamudan dışlanan kardeşlerimizi, başını örttüğü için eğitim hakkı elinden alınmış bacılarımızı. Hatırlayın.. Bir de tüm bunlara rağmen bal tutan parmağını yalar sözü gereğince ikbal içinde, yönettiği insanların haliyle hallenmeyen idareciler dönemini, iktidarları hatırlayın.. Ve bugüne bakın ve görün.. Tarihin küresel çapta ender kaydettiği sosyal ve ekonomik diriliş hamlesini, AK süreci görün. Çağın ezberini bozan tarihi bir dönüşüm, değişim ve diriliş sürecini fark edin. Şükrediyoruz ki, Biz yaptıkları ve yapacaklarıyla halka söyleyecek sözü, bakacak yüzü olanlarız. Biz bu halkın AK vicdanıyız’. ‘ ifadesini kullandı.