Aydemir: ‘Ak önderin ufkundan ayrılmayız’

Ve ortak vurgu: ‘AK önderin yolundan ayrılmayız‘ ‘dedi.

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ

AK Partinin üstlendiği davayı gönül seferberliği olarak tanımlayan Milletvekili Aydemir, ‘Yunusumuz, ‘Yunus Emre der hoca/Gerekse var bin hacca/Hepisinden iyice/ Bir gönüle girmektir’ kaydıyla eşrefi mahlukatın yaşam gayesini özetliyor. AK Davanın tarifi de budur, AK Dava bir gönül hareketidir. Kırmızı çizgimiz yine Yunus’un: Gönül Çalab’ın tahtı Çalap gönüle baktı /İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. ‘ vurgusudur. Dadaşlar bu gönül seferberliğinin ilelebet sürmesine duacı.’ yorumunu yaptı.

YAKUTİYE ESNAFIYLA HASBI HAL

AK Parti Milletvekili Aydemir, seçim çalışmaları çerçevesinde Yakutiye ilçesi esnafıyla buluştu. Ayazpaşa ve Tortum Garajı esnafı, Oto Sanayi Sitesi zanaatkarlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, konuk olduğu işyeri ve atölyelerde ülke gündemine dair mevcut hal ve 24 haziran seçimleriyle girilecek istikbale ait istişarelerde bulundu. Ramazan iklimi içinde ortak bir şevk ve heyecanı paylaşan esnafın öngörü ve tespitlerini aldı. ‘Erzurumlu esnafın dükkanı şükür mekanı, atölyesi tevekkül kalası’ nitelemesinde bulunan Aydemir, Dadaş esnafın ‘ Hak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önder olduğu gönül seferini muzaffer eylesin’ niyazlarına ortak oldu.

AYAZPAŞA ESNAFININ VURGUSU

‘Ayazpaşa, Yakutiye ilçemiz sınırlarında Erzurum’un alışverişte eşsiz muhiti. Gün doğmadan rızka yönelme düşleri kuran hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. ‘ diyen Milletvekili Aydemir,

Dadaş esnafın 24 Haziran 2018’i ülke siyasi tarihinde kutlu bir başlangıç olarak gördüğü ve AK Parti‘nin ticarette yaşanan altın devri çok daha parlak hale getireceği tarih olarak kaydettiğini söyledi.

AFGAN MÜLTECİLERİN DUASI

Ayazpaşa ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan mağdurlar ve mazlumlara sahabet anlayışının bir sonucu olarak Türkiye’nin şefkatine sığınan Afganistanlı mültecilerle de görüşen Milletvekili Aydemir, ‘ Yakutiye ilçemizde Afganistanlı üç genç bisikletleriyle gönül huzuru içinde çarşı turu atıyorlar; Sanayi mevkiinde ise pırlanta bir Pakistanlı genç ekmek parası kazanıyor. ‘Şükür Türkiye var.’ diyorlar. ‘Türkiye sığınılan emin, samimi liman.’ nitelemesiyle, bu hamiliği üstlenen ve mağdurlara sahip çıkan, bu yolda bir küresel politika inşaa eden AK Parti kadrolarına şükran. ‘ niyazında bulunuyorlar. Ortak oluyor ve duygularını yürekten paylaşıyoruz.’ değerlendirmesinde bulundu.

TORTUM GARAJI ESNAFINDAN DADAŞÇA DURUŞ

Yakutiye’de bulunan Tortum Garajı mevkiinde esnafla görüşen Milletvekili Aydemir, işyeri sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelip 24 Haziran 2018 ‘i konuştu. Aydemir, ‘ AK Parti’yi hamiyet, fazilet ve izzet seferberliğinin adı olarak tanımlayan dadaşlara medyunu şükranız. Bu bir dadaş feraseti tanımlamasıdır, ki emsali yine Erzurum’dan çıkar. Dadaşa yaraşan budur.’ nitelemesinde bulundu.

DADAŞ FERASETİ VE DADAŞÇA TESPİTLER

Gündüz turunun son etabında Yakutiye ilçesi oto Sanayi Sitesini ziyaret ederek, atölyelere konuk olan Milletvekili Aydemir, Dadaş zanaatkar ve esnafının şer odaklarınca Türkiye üzerine oynanan oyunların farkında olduğu, kurla ilgili spekülasyonların da dış güçler tarafından tezgahlandığını ifade ettiklerini belirtti. Aydemir, ‘ Emeğin en açığa çıkan mahalli Yakutiye İlçemiz Oto Sanayii bölgesindeyiz. Uğradığımız onlarca dükkan sahip ve çalışanının ortak niyazı, “AK Parti ile yakalanan 16 yıllık zirvelere yürüyüş hızının artarak devamı...” İnşaallah’ Allah dualarını kabul, niyetlerini aziz kılsın.’ dedi.