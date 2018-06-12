Aydemir: ‘Ak önderin yolunda sadığız.’

lerinin torunları, Alvarlı Efemin ahfadı, Alp ve erenlerin otağı Horasanlı ak yüzlü, ak gönüllü dadaşların ahdi tek: ‘AK önderin yolunda sadığız.’ Niyetleri mübarek, vefaları örnek. Dadaş izzet ve irfanına minnettarız. Maaşallah’ dedi.

AYDEMİR HORASANLI DADAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 24 haziran sürecinde Horasan’ın konuğu oldu. AK Parti heyetini coşku, kalbi sevgi ve heyecanla karşılayan Horasanlılarla yüreğini buluşturan Milletvekili Aydemir, ‘Horasan, Yesevi demek. Alp’leri, Erenleri hatırlamak demek. Bu yüksek manalı ilçemiz, Anadolu gazilerini, Anadolu esnaf ve sanatkarını, Anadolu bacılarını, Anadolu erenlerini çağrıştırır. AK Parti kadroları olarak gün boyu Horasan enerjisi soluduk; şükrettik.’ yorumunu yaptı.

AYDEMİR HORASAN KÖYLERİNDEYDİ

Ak Parti ilçe Başkanı Erdal Akdağ ve Yönetim Kurulu üyeleri, Horasan Belediye Başkanı Ahmet Aydın ve danışmanlarıyla birlikte Horasan’da istişare ziyaretlerinde bulunan AK Parti Milletvekili Aydemir, İlçenin Kızlarkalesi, Muratbağı, Çayırdüzü, Yeşildere, Değirmenler ve Azap’ta Horasanlı dadaşlarla 24 haziran sürecini istişare etti, beklenti, öngörü ve tespitleri paylaştı.

KIZLARKALESİ’NDE AK AĞIRLAMA

Ziyaret kapsamında Horasan’ın Kızlarkalesi köyünde ağırlanan Milletvekili Aydemir, dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları muhabbet ve adına gösterdikleri ihtiramı yorumladı. Aydemir, ‘Kızlarkalesi Horasan’da mazbut, bir köy. Yaşayanların yüreklerinde devasa sevgi barınıyor. AK önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye duyulan muhabbetin hududu yok. Ziyaretten ve sohbetten büyük haz aldık. 24 Haziran’a bayram nazarıyla bakıyorlar. Mübarek olsun.’ niyazında bulundu.

MURATBAĞI’NDA GÜNDEM İSTİŞARESİ

Heyetin Horasan istişari ziyaretinde diğer bir menzili Muratbağı oldu. Muratbağlı dadaşlarla hasbıhal ederek, onların 24 hazirana değgin yorumlarını dinleyen Milletvekili Aydemir, ‘Dadaş irfanına ve vicdanına bir kez daha hayran kaldık’ nitelemesini yaptı. Dadaşlarla yaptığı sohbette 16 yıllık AK süreç ve kaydedilen yatırım ve reform düzeyindeki hizmetleri aktaran Milletvekili Aydemir değerlendirmesinde, ‘ Horasan Muratbağı köyümüzde AK Parti’nin çağlar üstü bir duruş sergileyerek, asırları aşan bir yükseliş devri başlattığına vurgu yaptık. Altını her vesile çizdik ki, bu hale, oylarıyla destek ve ortak olanlara duyduğumuz minnet büyüktür. Muratbağlı dadaşlara müteşekkiriz.’ dedi.

ÇAYIRDÜZÜ’NDE AK HASBIHAL

AK Parti Milletvekili Aydemir, Horasan ziyaretine Çayırdüzü Köyüyle devam etti. Çayırdüzü sakinlerinin 24 haziran seçimlerinin önemi konusunda gösterdikleri hassasiyet ve kaydettikleri dikkati değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘AK Parti muhabbetinin firesiz destekle açığa çıktığı köyde, gayretimizin hızını kesmememiz yönünde telkinlere muhatap olduk. 24 Haziran’ı varoluş mücadelesi diye niteleyen hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. ‘ ifadesine yer verdi.

YEŞİLDERE’DE DUA YAĞMURU

Yeşildere köyünde ağzı dualıların ve oruçlu çocukların ülkedeki birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin ilanihaye sürmesi yolundaki dua ve niyazlarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Yeşildere köyü, Horasan’ımızın bir başka güzel veçhesi. Kadir gecesi minnacık çocukların dahi oruçlu olduğu köyde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin başarısı için yürekleriyle ellerini semaya kaldıranların yakarışlarıyla korunuyoruz şükür. ‘ kaydını düştü.

DEĞİRMENDERE’DE AK KAYIT

Horasan ziyaretinin Değirmenler durağında dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, oluşturulan meşveret ortamında gündeme ilişkin tespitleri ve AK Parti iktidarlarının 16 yılda kaydettiği yatırımları aktardı. Değirmenler sakinlerinin muhalefete dair yorum ve tariflerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘

‘Horasan Değirmenler köyümüzün ilginç bir talebi var. Diyorlar ki, “Birbirlerini katillikle itham ettikleri halde utanmadan bir araya gelenleri ve AK Parti’nin yaptıklarını yıkmayı vaad edenleri sakın ağzınıza almayın. Ağzınız kirlenir, sözünüzün bereketi kaçar. Ve vallahi kaçar, inandık ve bu gerçeğe teslim olduk.’ dedi.

AZAP’TA MUHTEŞEM ECDADIN TORUNLARIYLA BULUŞMA

AK Parti Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyetin Horasan 1. Etap ziyaretinde son menzilleri Azap köyü oldu. Muhteşem ecdadın akın ve seferlerinde kahramanlık göstererek ön safta çarpışan ve mukaddesleri uğruna şehit düşen Azapların torunlarıyla buluşan Milletvekili Aydemir, ‘Alperenlerin neşet ettiği bu güzide otağda, ‘24 Haziran’da desteğimiz sonsuz’ denilerek AK Parti eşsiz bir siyasi nimet; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, kadri bilinecek büyük lider’ değerlendirmesi yapıldı. Sözün bittiği bir vefa kaydı bu. Bize düşen sadece şükür ve elbette şükür.’ nitelemesini yaptı.