Aydemir: ‘Ak önderle, ezberleri bozacağız’

Yürek dolusu amin, yürek dolusu şükür. ‘ dedi.

KARAYAZI BİR İRFAN DURAĞI

16 yıl önce adı yokluk, yoksulluk ve geri kalmışlıkla anılan, eski namıyla Bayraktar, mevcut adıyla Karayazı’da AK Parti dönemleriyle birlikte eğitimden sağlığa, ulaşımdan alt yapıya hizmet bereketi yaşandığı, Karayazı sakinlerinin yüksek irfan ve vicdanlarıyla geçmişle bugünü değerlendirerek hakkı teslim ettiklerini söyleyen Milletvekili Aydemir: ‘Karayazı’da Sayın Cumhurbaşkanımıza ak dualar yükseliyor. Minnetarız.’ değerlendirmesinde bulundu.

AYDEMİR KANAAT ÖNDERLERİYLE MEŞVERETTE BULUNDU

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Karayazılıların konuğu oldu. AK Parti İlçe Başkanı Servet Tutkun ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçeye dair tespitleri topladı, 24 Haziran seçimleri odağında istişarelerde bulundu. Salyamaç, Kazbal, Hacıbayram, Kösehan, Şakir ve Kurupınar köylerinde ağırlanan Milletvekili Aydemir, kanaat önderlerinin öngörülerini aldı, AK yazmalı anaların AK iktidara yönelik dualarını paylaştı.

KARAYAZILILARA AK DURUŞ TEŞEKKÜRÜ

Karayazı ziyaretini değerlendirerek, ilçe halkına ve AK Parti Teşkilatlarına teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘Alparslan anadolu’yu milletimize açarken, Ordu Bayraktarlarını Karayazı’da ikamet ettirmiş. Bu yüzden de, ilçenin adı, uzun yıllar Bayraktar olarak kalmış. Milletvekili adaylarımız ve AK Parti teşkilat mensuplarımızla ziyaret ettik. İlgi görülmeye değerdi. Allah Karayazılı kardeşlerimizi daim var etsin.’ niyazında bulundu.

AYDEMİR AK MUHABBETİ TARİF ETTİ

‘Karayazı mutlu, huzurlu. Bölücü eşkiyanın tesiri yok. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, AK Parti’ye muhabbet giderek artıyor. Hemşehrilerimiz biliyorlar ki, hastanelerde şifa yerine azarlanma AK dönemle sona erdi. Yolsuz, susuz köyler yok artık. Bunun için kucaklaşmalar daha yürekten daha içten. Onlarla yürek ve dualarımızı paylaştık.’ dedi.

SEKMEN’E MÜTEŞEKKİRİZ

Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı köy ziyaretlerimizde bize eşlik eden ve vatandaşla iletişimde müthiş katkı sunan Büyükşehir Belediyesi Trafik daire başkanları, AK Parti’nin başarı mimarlarından kadın kollarımızın seçkin isimleri ve tanıtımın şoför mahallinde bulunan Lokman Bey’e teşekkür ediyoruz. Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e de müteşekkiriz.’ ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARIN AYDEMİR’E İLGİSİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Karayazı ziyaretinde ilgi odağı olan Milletvekili Aydemir’in refakatçileri ve masumiyetleriyle manevi destekçileri yine çocuklardı. Esnaf ve eşraf ziyaretinde ilçe sokaklarında rastladığı her çocukla sohbet ederek, onların AK niyet ve umutlarını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı’lı ak çocuklarımız. Melaike hükmündeler; günahsız, saf, temiz. Onlar bizim geleceğimiz; 2053 - 2071 hedefimizin mimarları. Tarihin küresel çapta kaydettiği sosyal ve ekonomik diriliş hamlesinin, AK sürecin müşahitleri. Onları yürekten seviyoruz. Rabbim ocaklarına bağışlasın.’ dedi.

AYDEMİR KURUPINARLILARLA İSTİŞARE ETTİ

İlçede esnafı ziyaret ederek görüşlerini alan Milletvekili Aydemir’in ilçe kırsalında ilk durağı Kurupınar oldu. Kurupınarlı kanaat önderleri ve köy sakinleriyle hasbıhal eden ve onların tavsiye ve önerilerini alan Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı Kurupınar Köyü ziyaretimizde, hemşehrilerimizin, ölüme terkedilmiş yoksul yaşlıların, aşağılanan engellilerin olduğu dönemleri unutmadığını gördük. Bir dilim ekmeği olmayan muhtaçlarımızı da. Bu yüzdendir ki, onlar için AK Parti bir büyük nimet. ‘ yorumunu yaptı.

AYDEMİR ŞAKİR’İN KONUĞUYDU

Kurupınar sonrası Şakir Köyünün konuğu olan Milletvekili Aydemir, Şakirlilerin 28 şubat zulmünü kaldırarak, inanç sahiplerinin hürriyetlerini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti iktidarlarına minnettar olduklarını belirtti. Aydemir, ‘ Karayazı Şakir Köyü sakinleri, uçağı ancak televizyonda gören insanlarımızı, inanç sahibi olduğu için kamudan dışlanan kardeşlerimizi, başını örttüğü için eğitim hakkı elinden alınmış bacılarımızı aklından çıkarmıyor. Bu yüzden AK Parti’yi bağrına basıyor. Biz de onlara yüreğimizi sunuyoruz. Rabbim onları AK ufukta daim kılsın.’ dedi.

HACIBAYRAM: AK MENZİL

Milletvekili Aydemir’in Karayazı’daki bir diğer menzili Hacıbayram Köyü oldu. Aydemir, ‘ AK Partinin yaptıkları ve yapacaklarıyla halka söyleyecek sözü, bakacak yüzü bulunduğunu; ak kadronun, bu halkın ak vicdanı, ak duası olduğunu söyleyen Hacıbayramlı hemşehrilerimize şükran borcumuz var. Onların içten yaklaşımı ancak yüksek bir vicdan ve ilçeye özgü yüksek terbiye ile izah bulur. Müteşekkiriz.’ kaydını düştü.

KÖSEHAN’DA AK GÜNDEM

AK Parti İlçe Başkanı Servet Tutkun ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kösehan Köyüne giden Milletvekili Aydemir, köy evlerini ziyaret ederek, destek ve dua istedi. Köy sakinleriyle bir araya gelen Aydemir, AK Parti iktidarları döneminde bölge, il ve ilçede gerçekleştirilen yatırımları anlattı, projeleri müjdeledi. Aydemir, ‘Ziyaret ettiğimiz Karayazı Kösehan Köyünde AK Parti öncesi biri çıkıp, Erzurum 15 yılda 27 milyarlık yatırım alacak; köyler içme suyuna kanalizasyona kavuşacak; nerede yoksul varsa ona aylık destekler verilecek deseydi, O’na hangi gözle bakarlardı? Şükür yaptık. Bunu tespit edip bize sunan Vefakar Kösehanlılara minnettarız.’ dedi.

KAZBAL’DA AK İRFAN

AK Parti heyetinin iftar öncesi diğer bir konağı da Kazbal’dı. ‘Kazbal’daki irfan ve kardeşlik kararlılığı tüm kara niyetlilerin emellerine son verecek yüksek bir imanı gösteriyor.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı Kazbal köyümüz sakinleri, “24 Haziran, Türkiye’yi bölünmüş görmek isteyen küresel vampirlerin ezberini bozma, akıllarını durdurma günü” olduğunu söylediler. Ekmek-tuz hakkı bilen hemşehrilerimizin AK Parti’ye duydukları itimada müteşekkir, AK önderimize sadakatlerine minnattarız.’ değerlendirmesinde bulundu.

SALYAMAÇLILAR KADİRŞİNASLIK ÖRNEĞİ

AK Parti Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyetinin Karayazı’daki son durağı Salyamaç köyü oldu. Salyamaç’ta sevgi ve ilgi ile karşılanan Milletvekili Aydemir, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ‘

Karayazı köy ziyaretlerimiz Salyamaç’ta tamamlandı. Burada kadirbilir hemşehrilerimiz, “ AK Parti Fatih’in, Kanunilerin, Abdulhamitlerin torunlarının aynı ak imanda buluştuğu; ak niyetlilerin ak tarihe yürüdüğü bir hareket” tespitinde bulundular. Minnettarız. ‘ dedi.