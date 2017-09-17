Aydemir: ‘AK süreç eğitimde AK açılımdır’

Eğitim Kampüsleri, şehir üniversiteleri, eğitimde inanç özgürlüğünden sonra TEOG yaklaşımı da eğitim ve öğretimde yeni bir reform olarak kaydedilecektir.’ dedi.

AK PARTİ VE TARİHİ YATIRIMLAR SÜRECİ

AK Parti iktidarları döneminde, geçmişte hayal edilmesi bile mümkün olmayan açılım ve yatırımların gerçekleştirildiğini vurgulayan Aydemir, reform niteliğinde kaydedilen iki tarihi yatırımın, eğitim hakkından herkesim ve herkesin yararlanabilir hale getirilmesi, eğitim alanında inanç özgürlüğünün hakim hale getirilmesi ile eğitim imkanlarının her şehre taşınması olduğunu belirtti.

28 ŞUBAT ZULMÜNE HAYIR DİYEN AK VURGU

28 şubat dayatması ve zulmüne atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, Milli iradenin AK Davaya yoğunlaşmasıyla birlikte inanç özgürlüğüne konulan vesayetçi anlayışın silindiği, vurulan ipoteğin kaldırıldığı, başörtüsü başta olmak üzere inanç sahiplerinin önüne konulan engellerin yok edildiğini hatırlattı.

FİKİR, İNANÇ VE GİRİŞİMDE AK YAKLAŞIM

AK Dava çerçevesinde ‘önce insan’ anlayışının hakim hale getirildiği, hoşgörü, saygı ve muhabbet ekseninde teşebbüs, fikir ve inanç özgürlüklerinin önünün açıldığını kaydeden Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen vizyoner ve aksiyoner eğitim anlayışı ve ona çatı olan özgürlük yaklaşımının çağlar üstü bir reform olduğunu aktardı.

EĞİTİMDE YÜKSELİŞ DÖNEMİ

AK Parti döneminin diğer alanlarda olduğu gibi Eğitim alanında da başlı başına tarihi bir yükseliş dönemi olduğunu savunan Milletvekili Aydemir, 2002 öncesinde üniversite eğitimi almaya hasret kalan gençlerin, her ilde üniversite kurulması, yükseköğretim kurum sayısının artırılması, nitelikli eğitimin öncelik haline getirilmesiyle özlemlerine kavuştuklarını, bunun ülke eğitim düzeyinin artışını sağladığını bildirdi.

ERZURUM ÖRNEKLEMESİ VE ŞEHİR ÜNİVERSİTELERİ

Yükseköğretim Kurumu bazında eğitim yatırımlarına Erzurum örneğini veren Milletvekili Aydemir, Erzurum’da 2’inci üniversite kurulmasının geçmişte gerçekleşmeyecek bir hayal olarak nitelendiğini, AK Parti iktidarlarıyla birlikte bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek, bunun milli irade beklenti ve özlemlerine samimi bir yaklaşımın sonucu olduğunu, AK anlayışın ifadesi bulunduğunu kaydetti.

EĞİTİM KAMPÜSÜ YATIRIMLARI

AK davanın eğitim alanında en önemli ve reform niteliğindeki yatırımlarından birinin de eğitim kampüsü konsepti olduğunu dile getiren ak parti Milletvekili Aydemir bunun ortaöğretimde tarihi bir açılım olduğu, sosyal ve ekonomik alanda gençler ve ülke için önemli getirileri bulunduğunu belirtti.

VE TEOG

AK davanın gençlerin eğitim fırsatlarından eşitçe yararlanması noktasında yeni ve tarihi bir yaklaşımı daha uygulamaya sokacağını bildiren Milletvekili Aydemir ortaöğretimdeki gençlerin lise eğitiminde önlerinde bir engel olarak bulunan TEOG sınavlarının kaldırılacağı ve her lisenin kendi açacağı sınavla öğrenci alımı yapacağını, bunun da gençlerin kabiliyet ve bilgilerini ifadede bir fırsat eşitliği anlamına geldiğini vurguladı.

AYDEMİR: CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ

Milletvekili Aydemir, “AK Önderimiz sayın Cumhurbaşkanımız eğitim alanında diğer sahalarda olduğu gibi yeni ve tarihi bir dönüşümün müjdesini verdi. TEOG sınavlarının kaldırılması gençlerimizin önüne konulan bir eğitim engelinin daha aşılması demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki ‘Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu(TEOG) ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır." kaydı eğitimde AK Dava yaklaşımının tarifidir.’ dedi.

Milletvekili Aydemir yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olması niyazında bulundu.