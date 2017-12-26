Aydemir: “Akif, milli iradenin ilham kaynağıdır”

Çanakkale, Aziziye, Sarıkamış destanlarıyla kaydedilen milli diriliş ufku ve İstiklal Marşı ile tarif edilebilecek bir ruhun temsilcisidir.’ dedi.

MEHMET AKİF ERSOY: ABİDE ŞAHSİYET

‘Akif’i anlamak milli irade tefekkür frekans ve vurgusunu kavramak, mukaddeslerimizin manasına erişmektir’ diyen Milletvekili Aydemir, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ismiyle müsemma bir hayat geçirdiği, inandığı gibi yaşadığını, ömrünü milli irade feraset ve basiretine kaynaklık eden değerlere adadığını belirtti.

‘AKİF ÇAĞLARÜSTÜ UFUK ÇİZEN MÜTEFEKKİR’

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yalnızca bir şair olarak bilinmesi ve böyle bir algı oluşturulmasının yanlış ve haksız bir yaklaşım olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Mehmet Akif Ersoy tespit ve öngörüleriyle İslam alemi ve milli iradeye çağlar üstü bir ufuk çizen mümtaz bir mütefekkirdi. O’nun; ‘Şehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır/Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.’ vurgusu bunun kaydıdır.’ ifadesini kullandı.

MİLLİ İRADE VE AKİF

Milli iradeye kast eden FETÖ iblisi ve ihanet girişimleri, Kudüs’ün İslam Aleminden koparılmak istenmesi gibi olaylar karşısında, Mehmet Akif Ersoy’un yıllar önce verdiği mesajların iyi okunması gerektiğini bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Ömrünü vahdet ve tevhid hakikatine adamış olan Milli şairimiz, islam Dünyasına: ‘Kendi mahiyyet-i ruhiyyeniz olsun kılavuz/ Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet onsuz’ uyarısını yapıyor. Ve yüce milletimizin bu alem içindeki konumunu, ‘Siz ki lem’a-i ümmidiziniz ki İslam’ın/Dayanın gayzına artık medeni akvamın’ ifadeleriyle tarif ediyor. Özellikle Kudüs olayında 126 ülkenin AK önderimizin çağrısı, Türkiye’nin gösterdiği yol, ufuk ve doğruda buluşması bu hakikatin günümüzdeki kaydıdır. O’nun ‘Medeniyet denilen maskara mahlûku görün/Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!’ çağrısı Kudüs zulmü karşısında milli irademizin ortak gönül lisanı olmuştur.’ dedi.

‘AKİF, MİLLİ İRADENİN İLHAM KAYNAĞI’

Mehmet Akif Ersoy ve onun temsil ettiği vicdan ufkunu, ’Tükürün milleti alçakça vuran darbelere’

Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere’ ifadesinin en seçkin biçimde kaydettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz’da FETÖ iblislerince milli iradeye karşı sahnelenen ihanet girişimini şanlı bir karşı duruş ve destansı bir direnişle bastıran milli iradenin bu vicdan ufkunda kararlılık gösterdiğine işaret etti.

28 ŞUBATÇILARA LANET..

Milli iradenin, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını vakfettiği değerlere bağlı olduğu ve onun gösterdiği ufka yürüyüşte kararlı bulunduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘28 şubat zulmü karşısında milli iradenin tepkisine ilham veren ruh, O’nun: ‘Halka iman gibi telkin ile, dinin sesini/Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün/ Bana Vahdet gibi bir yar-ı musaid lazım.’ kaydıdır. Bu yüce millet Akif’in temsil ettiği ruh içinde 28 şubat zulmüne elebaşılık edenlere ebediyen tükürecektir.’ dedi.

‘BİZİM AKİFİMİZ’

Aydemir, ‘Akif’in yaşam üslup ve felsefesi, ilke ve çizgisini en iyi ifade eden mütefekkirlerden biri ve Milli şairimizin dostu olan Mithat Cemal Kuntay, O’nu, ‘Toprak, sen kol kanat ol, öyle kucakla! /Bilmezsin, O gökten de, adın da temizdi /Ey yeryüzü, mabet kesilip Allah’a yüksel /Koynunda yatan gölge bizim Âkif’imizdi’ diye tarif ediyor. Bu vurguyu paylaşıyor, hakka vuslatının 81’inci yıldönümünde Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Ufku ufkumuz, yolu yolumuzdur’ dedi.