Aydemir Akıncılar Davasını takip etti

’ dedi.

AYDEMİR AKINCILAR DAVASINI TAKİP ETTİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, FETÖ hainlerinin yargılandığı davaları takibe devam ediyor. Ankara Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile birlikte Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Akıncılar davasını takip eden Milletvekili Aydemir, ‘Allah’ın laneti bu millete ihanet edenlerin üzerine olsun.’ dedi.

AK KADRO DURUŞMADAYDI

Duruşma sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Bugün 28 Şubat .. O meş’um vaktin yıldönümünde 15Temmuz ihanet hesabının görüldüğü Akıncılar davasını “AK Kadro” olarak takip ediyoruz. Hain adam, 7,5 saat Ankara üstünde yakıt ikmali yapmış; ama, üç maymunu oynamadan utanmıyor!’ dedi.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

‘28 Şubat’ı 15 Temmuz’un başlangıcı görmek lazım. Bu ihanet projesinin tohumları o tarihte atıldı.’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Yüce adaletimiz hainlerin cezasını verecek, ilahi adalet tecelli ederek, hainler veyle mahkum kılınacaktır.’ İfadesini kullandı.