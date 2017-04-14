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14 Nisan 2017 15:46

Aydemir Aşkale’den seslendi...

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, referandum çalışmaları kapsamında Aşkale’yi ziyaret etti.

Aydemir Aşkale’den seslendi...

14 Nisan 2017 15:46


Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya Aydemir’in yanı sıra Belediye Başkanı Şenol Polat, Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Kervan , MHP ilçe Başkanı Toksöz Kartal, Kadın Kolları Başkanı Emine Aras il ve ilçe encümenleri yanı sıra vatandaşlar katıldı.


Programın açılış konuşmasını İlçe Başkanı İrfan Kervan yaptı. Kervan katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, referanduma sayılı günler kala Aşkale’den güçlü bir sesle Evet diyerek sandıkları dolduracaklarını her zamanki gibi Erzurum ve ilçelerinde yine en çok oyun Aşkale’den çıkması için gayret sarf ettiklerini belirtti.


Kervan, teşkilat arkadaşlarına ve Katılımcılara mutlaka oy kullanmaları konusunda da uyarılarda bulundu.


Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, referanduma saatler kala çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini en uzak köylere, ilçelere, mahallelere kimseyi ayırt etmeden gittiklerini ve tek tek herkese referandum maddelerini anlattıklarını ve bıkmadan anlatmaya devam edeceklerini, Anayasa değişikliğinin yararlarını dile getirdi.


Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Aydemir, Aşkale’de vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür etti.


Aydemir, konuşmalar sonrası vatandaşların sorunları dinledi.




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