Aydemir: “Aziziye ruhuna sadakat iman borcumuz”

‘ İman dolu göğsü gibi serhaddi olan dadaşlar Karayazı’dan Aşkale’ye, Pasinler’den Oltu’ya, İspir’den Hınıs’a tek kararda: ‘Bize dayatma sökmez. ‘ dedi.

AYDEMİR ÇALIŞMALARINI ERZURUM’DA SÜRDÜRÜYOR

Milletvekili Aydemir, 27’inci dönem yasama çalışmaları Erzurum etabında, Pasinler ilçesinin konuğu oldu, Çöğender’de Büyük İslam Alimi Hacı Salih Efendi’nin manevi huzurunda birlik, dirlik ve kardeşlik niyazlarını paylaştı. Günlük programı kapsamında Dadaşköy sakinleriyle gündemi ele alan Aydemir, Koop İş Sendikasını ziyaret ederek emek-yoğun ekonomiyi konuştu. Erzurum çalışma ofisinde Aşkale Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelen Aydemir ve konuklarının gündemi tarımsal teşvikler oldu.

PASİNLER’E AK YAKLAŞIM TEŞEKKÜRÜ

Pasinler İlçesine 24 Haziran seçimlerinde kaydedilen AK yaklaşım, Cumhur ittifakına verilen destek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen sadakat ve vefadan ötürü teşekkür ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir AK Parti ilçe Başkanı Muhammet Hanifi Temirlenk ve ilçe parti teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu’nun da refakat ettiği ziyarette1048 Pasinler Savaşının 970’inci yıldönümüne yönelik hazırlıklar ele alındı.

PASİNLER ANADOLU’NUN KİLİDİ

Pasinler’in Anadolu Coğrafyasında özel bir tarih durağı olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘1048 Pasinler Savaşı Anadolu’yu yurtlaştıran ilk merhale. Eylül’de 970’inci Yıldönümünü kutlayacağız. AK Parti Pasinler İlçe Başkanlığı ziyaretimiz, hem 24 Haziran gayret ve sonuçlarına teşekkür maksatlıydı hem de etkinlikleri istişare imkanı sağladı. Minnettarız. ‘değerlendirmesini yaptı.

PASİNLER BİR İMAN COĞRAFYASI

Pasinler’in Anadolu’yu bir iman coğrafyası haline getiren, ‘İla’yı Kelimetullah için Nizamı Alem’ kararlılığının adreslerinden olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye ruhunu ifade eden Rabia dikkat ve hassasiyetinde yüreklerini buluşturan Pasinlerli dadaşlar 2023 yürüyüşünde de aynı sadakat ve vefada buluşarak, Büyük Türkiye Yürüyüşünde ön safta yer almışlardır. Rabbim cümlesinden razı olsun.’ niyazında bulundu.

HACI SALİH EFENDİNİN MAKAMINDA DUALAR BULUŞTU

Pasinler’in Alvarlı Muhammet Lütfü Efendi ve Hacı Salih Hocaefendi gibi iki müstesna İslam aliminin ifade ettiği ruha mekan olduğu, bunun ilçeye hususi bir misyon ve vizyon kazandırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Pasinlerli kardeşlerim bu ruhu ABD’nin yaptırım hezeyanları karşısında da ortaya koyuyor. Dadaşların duruşu bir: ‘Mevzu vatansa gerisi teferruattır. ‘ dedi.

BİRLİK VE DİRLİK NİYAZLARI

Pasinler ziyareti çerçevesinde, ilçenin manevi duraklarından Çöğenderli İslam alimi Hacı Salih Efendi’nin makamını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler programımız, gönüllerimizi besleyen bir mühim mekanı ziyaret fırsatı da verdi. Çöğender köyüne uğrayıp, manevi mimarlarımızdan Hacı Salih Efendinin ruhaniyetine yöneldik. Büyükşehir belediyemizin yaptığı muhteşem çevre düzenlemesine teşekkür ediyoruz. ‘ kaydını düştü.

AYDEMİR’DEN DADAŞKÖY BULUŞMASI

Çalışma programı kapsamında AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Ensar Özdemir ile birlikte Dadaşköylülerle buluşan Milletvekili Aydemir, doğalgaz müjdesini paylaştı. Aydemir değerlendirmesinde, ‘Dadaşköy’ü ziyaret edip ihtiyaçları istişare ettik. Doğalgaz için firma yetkililerinin “30 gün içinde herşey tamam” sözü köyde büyük mutluluğa vesile oldu. Parolamız: daha iyisi için daha çok gayret. ‘ifadesine yer verdi.

KOOP-İŞ’TE EMEK YOĞUN GÜNDEM

Milletvekili Aydemir’in çalışma programı düzeninde bir diğer ziyaret adresi Erzurum Koop-İş Sendikası oldu. Şube başkanı Tarık Toğrul ve yönetim kurulu üyeleriyle gündem ve güncele ait değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, sendika üyelerinin ABD yaptırım dayatması karşısında sergiledikleri milli duruş ve kararlılığı paylaştı. Erzurum’da emek yoğun ekonomik yapılaşmaya dair öneri ve taleplerin ele alındığı ziyarette, Toğrul sendika çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

AŞKALE VE TARIMSAL BEKLENTİLER

Günün sonunda Erzurum’daki çalışma Ofisinde Aşkale Belediye Meclisi üyeleri Cihan Öztürk ve Sinan Boyacı, Çiftlik Köyü muhtarı Dursun Öztürk’ü ağırlayan Milletvekili Aydemir, ilçe tarım ekonomisi üzerine söyleşide bulundu. Tarımsal teşviklerin ele alındığı ağırlamada, konukların ‘“Teşviklerdeki farklılık ve fazlalık çoğu kere çiftçilere izahı zorlaştırıyor” tespitleri yorumlandı.