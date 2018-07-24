Aydemir: ‘Basın milli vicdanın sesidir’

Basınımız bu misyonunu 15 Temmuz’daki hain kalkışmanın sindirilmesi, milli haysiyetin galip gelmesi yolunda, tarihi bir yaklaşımla ortaya koymuş, Milli iradenin sesi olmuştur. ‘dedi.

AYDEMİR’DEN 24 TEMMUZ MESAJI

‘Basımız, duruş ve kalitesini, nitelik ve vizyonunu 15 Temmuzda en açık biçimde ortaya koymuştur. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kaydedilen diriliş destanının müelliflerinden biri basınımız olmuş, Rabiamızın muhafazası, demokrasimizin ayakta tutulması, millet iradesine ipotek koymaya kalkışan hainlerin ortaya çıkarılmasında tarihi bir duruş sergilemiştir. Basınımızın tarifi budur, basın milletin vicdanı olduğunu ortaya koymuştur.’ yorumunda bulundu.

ERZURUM BASININA ÖVGÜ

Erzurum basınının, 15 Temmuz’daki duruşunun bir dadaş üslubu içerdiği, hain girişimin bastırılmasındaki her süreçte basın organlarının, vesayetçilere dur diyen, milli irade sesini gür ve kararlı biçimde gündeme taşıdığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Milli irade lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda yürümeye kararlı olan yüce milletimiz, vicdanının sesi olan basınla kendini ifade etmiş, millet iradesi hainleri zillete mahkum kılmıştır.’ dedi.

BASINIMIZ ‘ÖNCE MİLLET’ DEMİŞTİR

Türkiye’deki basın organlarını küresel basın anlayışıyla ayıran en ve mühim farkın tiraj endişesinin değil, millet hassasiyetinin ön planda tutuluşu olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Basınımız 15 Temmuz’da AK önderimizin çizdiği yol ve kararlılığı paylaşmış, ‘Önce millet, sonra millet ve her daim millet’ diyerek, tarihe geçen bir kararlılık göstermiştir. Milli irade yanında saf tutan basınımıza minnettarız. ‘ ifadesini kullandı.