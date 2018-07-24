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24 Temmuz 2018 12:27

Aydemir: ‘Basın milli vicdanın sesidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Basın, milli vicdan, dikkat ve hassasiyetin ifadesi; asgari ve azami müştereklerin savunucusu, değerlerin koruyucusu, milli irade nabzının aktarıcısıdır.

Aydemir: ‘Basın milli vicdanın sesidir’

24 Temmuz 2018 12:27

Basınımız bu misyonunu 15 Temmuz’daki hain kalkışmanın sindirilmesi, milli haysiyetin galip gelmesi yolunda, tarihi bir yaklaşımla ortaya koymuş, Milli iradenin sesi olmuştur. ‘dedi.


AYDEMİR’DEN 24 TEMMUZ MESAJI


‘Basımız, duruş ve kalitesini, nitelik ve vizyonunu 15 Temmuzda en açık biçimde ortaya koymuştur. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kaydedilen diriliş destanının müelliflerinden biri basınımız olmuş, Rabiamızın muhafazası, demokrasimizin ayakta tutulması, millet iradesine ipotek koymaya kalkışan hainlerin ortaya çıkarılmasında tarihi bir duruş sergilemiştir. Basınımızın tarifi budur, basın milletin vicdanı olduğunu ortaya koymuştur.’ yorumunda bulundu.


ERZURUM BASININA ÖVGÜ


Erzurum basınının, 15 Temmuz’daki duruşunun bir dadaş üslubu içerdiği, hain girişimin bastırılmasındaki her süreçte basın organlarının, vesayetçilere dur diyen, milli irade sesini gür ve kararlı biçimde gündeme taşıdığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Milli irade lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda yürümeye kararlı olan yüce milletimiz, vicdanının sesi olan basınla kendini ifade etmiş, millet iradesi hainleri zillete mahkum kılmıştır.’ dedi.


BASINIMIZ ‘ÖNCE MİLLET’ DEMİŞTİR


Türkiye’deki basın organlarını küresel basın anlayışıyla ayıran en ve mühim farkın tiraj endişesinin değil, millet hassasiyetinin ön planda tutuluşu olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Basınımız 15 Temmuz’da AK önderimizin çizdiği yol ve kararlılığı paylaşmış, ‘Önce millet, sonra millet ve her daim millet’ diyerek, tarihe geçen bir kararlılık göstermiştir. Milli irade yanında saf tutan basınımıza minnettarız. ‘ ifadesini kullandı.




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