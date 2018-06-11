Aydemir: ‘Birlikten ayrılan indallahta mesul olur’

Elhak doğrudur ve vallahi doğrudur.’ dedi.

RABİA ŞUURU

Tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet umdelerini içeren Rabia şuurunun milli irade tarafından bir iman vecibesi halinde sahiplenildiği, uğruna nefsin adanacağı ortak ve vazgeçilmez mukaddes değer olarak kabul edildiğine kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ‘Bu milletin tertemiz zihin haritası, vicdansız, terörist yaklaşımı her daim berhava etmiş, zillete mahkum kılmıştır.’ ifadesini kullandı.

AYDEMİR KARAÇOBANLI DADAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir seçim çalışmaları kapsamında AK Parti adayları ve AK Parti Teşkilatıyla birlikte Karaçobanlı dadaşların konuğu oldu. Coşkuyla karşılanan heyet ilçe merkezinde istişarelerde bulundu, esnaf ve halkla hemhal olarak, 24 haziran seçimleri arifesinde gündem yorumlandı. Aydemir ziyaret kapsamında Kırıkhan, Gündüz, Sarıveli ve Kırımkaya’da Karaçobanlı dadaşlarla bir araya geldi.

KARAÇOBAN EVLİYALAR OTAĞI

AK Parti Karaçoban ilçe Başkanı Murat Derdiyok ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Milletvekili Aydemir, ‘Karaçoban ilçemiz evliyalar otağı. Toplumu aydınlatan nice alimler, abidler bu güzel topraklardan yetişmiş. AK Parti milletvekili adayları topluca ziyaret edip her köşesinde aziz ve asil hemşehrilerimizle kucaklaştık. Tek millet şuuru zirve yapmış. Bizde gönüllerimizi bu zirvede buluşturduk.’ değerlendirmesinde bulundu.

YÜREKLER AKÇA ATIYOR

İlçede esnafı ziyaret ederek, gündeme değgin görüş, tespit ve öngörüleri alan Milletvekili Aydemir, ‘ Karaçoban esnaf ziyaretlerimiz bize, 24 Haziran’da, putçu-imansız lat-uzza-menat hempalarına bir büyük ders verileceğini gösterdi. Bu milletin tertemiz zihin haritası, vicdansız, terörist yaklaşımı her daim berhava etmiştir. Yürekler AK dava diye atıyor. Şükürler olsun.’ kaydını düştü.

YILDIZLI HOCA’NIN DUASI

Milletvekili Aydemir’in Karaçoban’daki duraklarından birisi Kırıkhan oldu. Burada kanaat önderleriyle buluşan Milletvekili Aydemir, emekli imam Köroğlu Yıldızlı’yı ziyaret ederek, duasını aldı. Aydemir, ‘Köroğlu Yıldızlı 90 yaşında ve Karaçoban Kırıkhan’da yaşıyor. 25 yıl köyün resmi imamı olarak vazife yapmış. Şimdilerde sıhhat arayışında. Ziyaret edip hayır duasını aldık. Berrak zihniyle tembihatlarda bulundu, “Birlikten ayrılan İndAllahta mes’ul olur” dedi. Ve Vallahi doğru dedi. Rabbim bizi birlik ve beraberlikte daim kılsın.’ dedi

“GÜNDÜZLÜLERE MİNNETTARIZ’

Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin bir diğer konağı da Karaçoban Gündüz Köyü oldu. Gündüz’de Karaçobanlı dadaşların iltifat ve ilgisine mazhar olan heyet, köy sakinleriyle istişare etti. Ziyaret nihayetinde bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Pırlanta misali yürek taşıyan masum ve makul hemşehrilerimin AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları muhabbet öylesine saf ve temiz ki, başarımızda bunun katsayı oranı çok yüksek. Gündüzlülere minnettarız.’ ifadesini kullandı.

AYDEMİR SARIVELİLİLERİN KONUĞUYDU

Karaçoban’da AK Parti adının sevgi halesi içinde özel bir manaya işaret ettiğini bildiren Milletvekili Aydemir Karaçoban Sarıveli Köyü’nde konakladı. Aydemir, ‘ Karaçoban Sarıveli Köyümüzde AK Parti adının “Millet-Hizmet” kavramlarını çağrıştırdığını söyleyen hakşinas hemşehrilerimizle beraber olduk. Nezaketin yürüyen mümessili Karaçobanlı hemşehrilerimiz, Cenabı Hakkın inayetiyle 24 Haziran’da AK bir destan yazacaklar. Rabbim hepsinden razı olsun’ mesajını verdi.

KIRIMKAYA’DA 24 HAZİRAN İSTİŞARESİ

Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyetinin bir diğer ziyaret adresi Karaçoban’ın büyük yerleşim alanlarından olan Kırımkaya’ydı. Kırımkaya sakinleriyle yapılan istişare sonrası bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Kırımkaya, Karaçoban ilçemizin büyük köylerinden. Hemşehrilerimizle kucaklaşırken gördüğümüz manzara öylesine huzur vericiydi ki, Yaparsa Ak Parti Yapar’ hakikatini üst perdeden dillendiren bir hak teslimi yapıldı. AK Partiye duyulan muhabbete Minnettarız. ‘ dedi.

Aydemir, Karaçoban ziyareti sonrasında AK Parti ilçe yönetimi ve üyelerine teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefa ve sadakatte yarışan Karaçoban halkına minnettar kaldıklarını belirtti.