Aydemir: ‘Biz her tarafıyla Erzurumuz..’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘15 Temmuz sürecinde de, bir dadaş vakarı içinde,

tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet kararlılığıyla vesayetçi hainlere karşı bir iman safı oluşturan Hınıslılar ve onların muazzez ecdadının bir yüksek ruh abidesi olarak şekillendirdiği Hınıs,

bizim gönül duraklarımızdan biridir.’ dedi.

AYDEMİR HINIS’IN GÜNDEMİNİ PAYLAŞTI

Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Kalkınma Vakfı(ERVAK) tarafından düzenlenen ‘Hınıs’ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri’ başlıklı 24. Sultan Sekisi etkinliğinde Hınıslıların gündemini paylaştı.

Etkinlik dolayısıyla yaptığı selamlama konuşmasında, Sağlık bakanı Recep Akdağ, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, 24 ve 25’inci dönem Milletvekili Adnan Yılmaz’ın selamlarını da ileten Milletvekili Aydemir, ERVAK’ın Hınıs’ta gerçekleştirdiği etkinliğin çok anlamlı ve kalite ifade eden bir yaklaşım olduğunu belirterek, Başkan Erdal Güzel’in şahsında ERVAK’ı kutladı.

AYDEMİR’DEN SELAMLAMA KONUŞMASI

Selamlama konuşmasında Hınıs’ın beşeri ve ekonomik değerleriyle bir marka ilçe olduğuna atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, birlik ve beraberlik olgusuna vurgu yaptı. Kurani kardeşlik noktasında Hınıs’ın özel bir duruş sergilediğine işaret eden Milletvekili Aydemir 10 Ekim 2013’dez Darı Beka’ya uğurlanan Devlet eski Bakanı Hınıslı Sebahattin Aras ve aynı gün hakka yürüyen Erzurum eski Milletvekili Nevzat Kösoğlu’nun uğurlama törenlerini hatırlatarak, ‘Biri Hınıs’tan, diğeri İspir’den çıkmış iki dadaş aynı gün rahmeti rahmana kavuştu. Yaşamlarında olduğu gibi uhrevi yolculuklarında da kardeşlik mesajı vardı. Merhum Aras’ın uğurlamasında Kösoğlu Ailesi, Kösoğlunun uğurlama töreninde Aras ailesi ve Hınıs vardı. Bizim ebedi kardeşliğimizi ifade eden bir fotoğraftı bu. Şimdi ERVAK’ın gerçekleştirdiği bu etkinlikte aynı durumu çağrıştıran bir fotoğraf var burada. İspir burada, Tortum burada, Erzurum burada. Kardeşlik, birlik beraberlik burada’ dedi.

HINIS BİZİ BİLİYOR..

‘Hınıslı bizi biliyor, Hınısla her daim iç içe, yürek yüreğiyiz. Bir hafta önce yine buradaydım, Karaçoban, Karayazı ve Tekman’daydım. Yine yürek yüreğe idik. Bu vesile ile gördüğüm bir yanlışı ifade etmek ve toplumun bu yanlışa düşmesini önlemek isterim. Yazık ki, bizim ilçelerimizi birileri yönlere bölüyor. Kuzey ilçeleri, Güney ilçeleri olarak tariflendiriyor. Bu yanlış bir yaklaşımdır ve gaflettir. Erzurum’u ifade ederken yönlerle tarif yanlıştır. Burada bir kere daha vurguluyorum: Biz Hınısıyla, Tekmanıyla, Karayazısı, Karaçoban’ı İspiriyle, Uzunderemizle, Aşkale’si Çat’ıyla, her tarafıyla Erzurumuz, dadaşız’ kaydını düştü.