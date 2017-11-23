Aydemir: ‘Bizde İstismar yok, eser siyaseti var’

‘ dedi.

AYDEMİR TESPİTLERİNİ PAYLAŞTI

Orman ve Su işleri Bakanlığı 2018 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu etabındaki görüşmelerde, Bakanlığa değgin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları döneminde değişmez bir ilke olan ‘eser siyaseti’ne dikkat çekti, bakanlık uhdesinde kaydedilen yatırım ve atılımlara işaret etti.

AYDEMİR:’BİZDE İSTİSMAR SİYASETİ YOK ESER SİYASETİ VAR’

‘AK Parti’yle beraber bir kavram daha Türkiye gündemine, hatta dünya gündemine, dünya efkârının gündemine geldi: “Eser siyaseti” Biz eser siyaseti yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hâli çok güzel tarif etmiş. ‘ ifadesini kullanan Milletvekili Aydemir, ‘Aynen şöyle söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız, diyor ki: “Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz on beş yıldır istismar siyaseti yerine eser siyasetini tercih ettik.” Muhteşem hakikaten Bu hâli hayata geçirdiğimiz için millî iradede de karşılık buluyor, elhamdülillah. Cenab-ı Hakk’ın inayeti de yansıyor. Onun için bunu hep devam ettireceğiz. Bu, AK Parti’nin siyaset tarzını, şablonunu ifade eden hoş bir kalıp, ifade. ‘ dedi.

MİLLİ İRADENİN BEKLENTİ VE DİKKATLERİNE YOĞUNLAŞMA

AK Partinin tüm yatırım, yaptırım ve icraatlerinde halkın dikkat ve beklentilerine yoğunlaştığının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Bunun bir başka şeyi de halkın beklentilerine yoğunlaşma. Hakikaten bu hâl üzere gidiyoruz biz. Halk neyi bekliyorsa bizde oraya doğru bir yönelme, teksif olma var. Öyle olduğu içindir ki karşılığını da bir destek olarak buluyoruz, elhamdülillah.’ diye konuştu.

‘AK DÖNEM, EN ETKİLİ DEĞİŞİM DÖNEMİ’

Son 16 yıllık eksende Türkiye’nin baş döndürücü biçimde en kapsamlı yatırımlara adres olduğu, tarihi reformların kaydedildiğini bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Cumhuriyet Dönemi’nde en cesur, en ileri, en kapsamlı, en etkili değişimleri AK PARTİ hükûmetleri döneminde yaşamıştır.” kaydına uygun bir biçimde ve baş döndüren bir hızla bir yapılandırma dönemi içerisindeyiz. Bunun en mütebâriz, en açığa çıkmış, en önemli görüntü mahallerinden birisi de Orman ve Su İşleri Bakanlığımız. ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN HAKKI TESLİM VURGUSU

Konuşmasında, AK dönem ve Bakanlığa ait övgülerin bir hakikati ifade ettiğini savunan Milletvekili Aydemir şunları söyledi: ‘Sayın Bakanımız burada, ara ara mecburen söylemek durumunda kalıyoruz, aslında bizim inancımızda, kültürümüzde birini yüzüne karşı methetmek, ona karşı teşyîd edici şeyler söylemek doğru değil ama siyaset yapıyoruz ve şu zeminde de bu hakikatleri dillendirmek durumundayız. Yani “Muhalif cenah perdelemeye çalışıyor, biz de mütevazı olalım, biz de ifade etmeyelim.” dediğinizde, bu defa, yapılanlar güme gidiyor. Öyleyse methetme sadedinde değil, hakkı teslim sadedinde, hakkı teslim ifadesi kalıbında söylüyorum ki Sayın Bakanımız hakikaten eşi menendi bulunmaz hizmetler yapıyor. Tabii bunu yaparken bir ekibi var, ekibini de ihmal etmemek lazım; bürokratik kademelere de şükran ifadelerimizi burada kayda geçiyorum. ‘

‘NE SÖYLEDİYSEK YAPTIK, NE SÖYLERSEK YAPARIZ’

Milletvekili Aydemir, ‘Biz, AK PARTİ iktidar olduktan sonra “-ecek”li, “acak”lı, gelecek zaman ifade edecek kavramlardan hep uzak durduk. Dahasını söyleyeyim, “muzâri” diyor eskiler, geniş zamana yayılan kipi de hiç kullanmadık. Söylüyoruz ve yapıyoruz, hayata geçiriyoruz, elhamdülillah.

Gene bunun en somut sahası Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Barajlar diyoruz, HES’lerden söz ediyoruz, Ramsar alanlarını konuşuyoruz, habitat titizliğini ifade eden yatırımları dile getiriyoruz, millî parklarımızı, tabiat parklarımızı, özel çevre koruma bölgelerimizi sıralıyoruz, bereket ormanlarının adreslerini vurguluyoruz yani icraat yapıyoruz ve ortaya koyuyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bütün parolamız bu: Çalışmak, çalışıyoruz. ‘dedi.

MUHALİF EZBERLERİ DE BOZDUK

2002’den bugüne kaydedilen gelişme, hayata geçirilen yatırımlar ve değime ilişkin reformlarla AK Parti’nin tüm ezberleri bozduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Dedik ya hep AK PARTİ Türkiye’de tüm ezberleri bozdu, öncelikle de muhalif ezberleri bozdu. Muteriz ifade ve sözleri sadece şaşkınlıkla karşılıyoruz. Biz değil, bütün millî irade bunu şaşkınlıkla karşılıyor. Yani bu ezber bozma sadedinde söylüyorum arkadaşlar. Ak önderimizin dediği gibi, yeter ki birbirimizi Allah için sevelim ve göreceksiniz ki netice çok farklı olacak. İnşallah gelecek 2023, 2053, 2071’le çok daha farklı bir Türkiye’nin inşası ve ihyası olacaktır. Yapılanlara “maşallah”, yapacaklarımız için de

“inşallah” diyoruz. Evelallah, evelallah.’

AYDEMİR’DEN RUH DÜNYAMIZI ŞEKİLLENDİREN SEMBOLLER İFADESİ

Konuşmasında, ‘Tohum ve toprak, ağaç ve su bizim ruh dünyamızı şekillendiren temeller.’ İfadesine yer veren Milletvekili Aydemir şunları kaydetti, ‘ Yeter ki Rabia’mıza sadık kalarak, millî irade tohumlarımızı sarartmayalım, millî benliğimizin vücut bulduğu vatan adıyla mukaddesleşen topraklarımızı çoraklaştırmayalım, özümüzü, bir arada yaşama arzumuzu ve devleti ebet müddet ilkemizi, azizlik ve bereket manasında ifade eden suyumuzu kurutmayalım, temellerimiz ve değerlerimizi kaydeden ağaçlarımızı budamayalım. Bir olalım, birlik olalım, iri olalım; meselemiz ve ufuk çizgimiz budur. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tüm bu değerleri sembolize ettiği için bizde özel bir mana ifade ediyor. ‘

AYDEMİR’DEN TUNCELİ’DEKİ GOLA ÇETU ZİYARETGAHI HATIRLATMASI

AK Parti hizmet felsefesinde birlik, beraberlik ve bütünlük olgularının temeli teşkil ettiğini, toplumun her kesimine hizmet götürüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir, Bakan Eroğlu ile birlikte Tunceli’de gerçekleştirdikleri gezi ve açılışı hatırlattı. Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, bu yaz, Sayın Bakanımızla Tunceli’ye gittik. Orada “Gola Çetu” diye bir ziyaret alanı var. Aleviler için, Alevi inancı için hakikaten çok mübarek bir yer. Her çarşamba oraya gidilir, orada bir özel ibadet geliştirilirmiş. Öteden beri orası

mezbelelik hâlde, hiç kimsenin bakmadığı, bir kenara attığı yer. Sayın Bakanımızın müzaheretiyle muhteşem bir hâle getirilmiş. Bana da denk geldi, birlikte gittik oraya. Tuncelililer o kadar memnun, o kadar mesrur bir hâldeydiler ki Bakanımıza karşı da memnuniyetlerini ifade ettiler. Orada doğaya 500 tane keklik bıraktık. Biz her hâl ve şart altında, yaratılmış her şeyi, bırakın canlıyı, cansızı da mahlukattan sayar ve ona değer veririz çünkü Cenab-ı Hakk’ın veçhinin oraya yansıdığını biliriz. Dolayısıyla tarzımız da bu hâl üzeredir, Sayın Bakanımız da yönetimini buna göre şekillendiriyor; kendisine şükran duyuyoruz.’ dedi.