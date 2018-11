Aydemir: ‘Bizim lügatimizde ‘ben' yok ‘

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 16 yılda 13 seçim kazanan AK Parti'nin başarısının milli irade takdiri ve onun yüreğinde yer etme başarısı olduğunu, AK Parti'nin AK bir davayı temsil ettiğini söyledi.

BÜYÜK TÜRKİYE DAVASI

Aydemir, ‘Bu dava büyük Türkiye davasıdır. Asrın idrakine millî irade imanıyla kendi gerçeğimizi yeniden belletmek davasıdır bu dava. Bu davanın müddeileri kavi yürek sahibi olanlar; hakikaten milleti bütün görenler, milletin bütün renklerini tek potada toplayıp tek millet hakikatini asrın idrakine söyletenlerdir.' dedi.

AK PARTİ 16'INCI GURUR YILINDA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 yılı bütçesini değerlendiren Milletvekili Aydemir, konuşmasının başında 16'ıncı kuruluş yıldönümünü idrak eden AK Parti'nin coşkusunu paylaşarak, ‘On altı yılda on üç seçim kazanmak. Müthiş bir başarı, bu seçim nereden kazanılıyor? Vatandaştan. Vatandaş sizi niye tercih eder? Yaptıklarınızdan dolayı tercih eder. Biz seçim kazanırken bütün miyarımız, bütün ölçümüz gönülleri kazanmak olduğu için seçim kazanıyoruz. Öyleyse yaptıklarımıza dikkat kesilmek lazım ve siyasette iyi olanı da -taklit etmek kötü bir şey değildir- taklit cihetine gidin. Muhalefete özellikle kardeşane bir tavsiyedir. On altı yılda on üç seçim kazanmanın bir esrarı var, çok ciddi bir sırrı var bunun. Sırrı biz burada aşikâr ediyoruz, işte bizim ekiplerimiz, kadrolarımız. Hizmet yapıyoruz, insana hizmet yapıyoruz. Gidilmeyen yerlere Ferhatvari yollar açıp insanımızın ulaşmasını temin ediyoruz. ‘ ifadesine yer verdi.

AK BAŞARININ SIRRI: ‘BİZ' OLMAK

16 yıllık süreçte AK iktidarlar tarafından gerçekleştirilen reform, yatırım ve milli irade yaklaşımına atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Biz hizmet ekibinden bahsediyoruz, biz yekpare bir ekibiz ve "biz" kavramını kullanıyoruz, bizim lügatimizde "ben" yok. ‘dedi.

Muhalefetin yatırımlara değgin eleştirilerini yorumlayan Milletvekili Aydemir, bazı milletvekillerinin bürokratların hepsinin AK Parti mensubu olmadığı yolundaki karşılığına, ‘Arkadaşlar, bir şey söyleyeyim: Şimdi, tabii, sizin lügatiniz, sizin zihin haritanız "öteki" diye bir kavramla şekillendiği için.

Peki, tamam, bir mantığı söyleyeyim, sizi de tenzih ediyorum: Zihin haritasını "öteki"yle donatmış olanlar bana o yönde bir sula tevcih ediyor. Ne diyor? "Bürokratların hepsi AK Partıli mi?" Hayır efendim, biz "hizmet ekibi" diye bir tarif yapıyoruz, partili filan diye de bakmıyoruz, hiç kimseye.' cevabını verdi.

16 YLIDA 160 YILA SIĞMAYACAK BAŞARI

Konuşmasının devamında AK Parti iktidarları döneminde ulaştırma alanında kaydedilen devasa hizmetlere değinen Milletvekili Aydemir, ‘Biz on altı yılda 160 yıla sığmayacak -elhamdülillah- hizmetler yaptık çok şükür. Bunu nasip edene ne kadar şükretsek azdır.Ve bu işin şeriklerinden biri olmak, ortaklarından biri olmak büyük bir bahtiyarlıktır. Bu bahtiyarlığı da bana Cenab-ı Hak nasip ettiği için akşamdan sabaha secdeden alnımı kaldırmasam karşılığını veremem. ‘ dedi.

‘DAVAMIZ, BÜYÜK TÜRKİYE DAVASIDIR'

16 yılda ezber bozan yatırımlarla Türkiye'nin yeniden inşa edildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bunu yapmak için bir davanızın olması lazım, hakikaten bir davanızın olması lazım ve bu davanın sadece bu dünyaya yönelik de olmaması lazım, uhrevi boyutunun da olması lazım. İşte biz böyle bir davanın müddeileriyiz, böyle bir davanın yolcularıyız. Bu dava büyük Türkiye davasıdır. Asrın idrakine millî irade imanıyla kendi gerçeğimizi yeniden belletmek davasıdır bu dava. Taklit edin diye özellikle bu kavramları kullanıyorum arkadaşlar. Ve bu dava Edebali'nin duasıdır arkadaşlar. O duanın yansıması da hizmet olarak dönüyor elhamdülillah. ‘ kaydını düştü.

7YUFKA YÜREKLİLERLE ÇETİN YOLLAR AŞILMAZ'

Aydemir, 16 yıllık süreçteki başarının, AK Davaya ufuk çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılık ve dirayetinden kaynaklandığının altını çizerek, ‘Ve bu davayı yürütebilmek için de arkadaşlar, şairin çok özel düştüğü bir not var: "Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz." diyor. Bu davanın müddeileri kavi yürek sahibi olanlar; hakikaten milleti bütün görenler, milletin bütün renklerini tek potada toplayıp tek millet hakikatini asrın idrakine söyletenlerdir. Bunun lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ona dünya döndükçe bu millet medyunu şükran olacak. Biz de liderimiz olduğu için iftihar ediyoruz. Allah'ın izniyle daha uzun yıllar bu millete hizmet edeceğiz ve sizleri de bir pota, bir şemsiye altında toplayacağız, hep birlikte ak yürek tarifi içerisinde olacağız. ‘ dedi.