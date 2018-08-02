Aydemir: ‘Büyük Türkiye kervanı yürüyecektir’

Türkiye, tarihi azameti, güçlü ekonomisi ve mili irade azameti ile büyük devlettir ve bunun gereğini yapmayı sürdürecektir.’ dedi.

DADAŞ ESNAF KARARI: İŞYERİM ÜLKEME FEDA OLSUN

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in Erzurum çalışmalarında ABD’nin yaptırım kararı gündem oluşturdu. Şehir esnafını ziyaret ederek, güncele dair değerlendirme ve istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘ABD hezeyanlarına karşı Dadaş esnafı tek yürek. Esnafımız milli kararlılığını ‘İşyerim Ülkeme feda olsun’ diyerek ortaya koyuyor. ‘ dedi.

‘İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN’

ABD yaptırım kararının, 15 Temmuz’daki milli dirilişe eş bir vicdan ve iman uyanışını tetiklediği, tüm ülkede olduğu gibi Erzurum’da da “Aç, bi-ilaç yedi düveli alt etmiş milletle oyun ABD için yıkım olur” hakim düşüncesinin milli irade yaklaşımını oluşturduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye Şühedasının evlatları, Alvarlı Efelerin torunlarının kararı tek: ‘İnceldiği yerden kopsun’ kaydını düştü.

TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİNDEN KORKUYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin 2071’lere doğru tarihi bir yürüyüş başlattığı, yeryüzündeki mazlum ve mağdur milletlerin hamisi konumunda bulunduğu, yerli ve milli anlayışla sosyo- ekonomik boyutta bir yükseliş devri yaşadığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin azametinden korkanlar elbette Milli irade imanıyla kaydedilen Büyük Türkiye kervanının önünü kesmek isteyeceklerdir. Ne ki Allah’ın izni ve yardımıyla Türkiye asırlara yürüyüşünü kesintisiz biçimde sürdürecektir.’ dedi.

HAK GELDİ, BATIL ZAİL OLDU

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Erzurum’daki çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir, Menderes Caddesi, Kavaflar ve Taşhan esnafını ziyaret ederek, Türkiye’nin ABD hezeyanları karşısındaki dik duruş ve kararlılığını paylaştı. ‘Esnafımızın ortak paydası, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip liderliğinde tek yürek haline gelmiş milli irade ruhunun sindirilemeyeceği, milli irade imanının her dayatma karşısında mutlak galip geleceğidir. Yani hakkın batıl karşısında daim muzaffer olacağıdır.’ yorumunu yaptı.

KAZIM KARABEKİR ESNAFIYLA BULUŞMA

Milletvekili Aydemir’in ziyaret programı çerçevesinde ilk durağı Kazım Karabekir esnafı oldu. Dadaş esnafın konuğu olarak gündeme ilişkin öngörü ve tespitleri alan Milletvekili Aydemir, ‘Kazım Karabekir esnafı, iktisadi ferahlamanın uçlarını sıkı sıkıya tutmamız gerektiğine, ekonomik kodları bozma girişimlerine fırsat verilmemesine dikkat çektiler. Tüccar Baki Beyin “İşyerim ülkeme feda olsun” haykırışı esnafın ortak yaklaşımı. Allah cümlesinden razı olsun.’ dedi.

MENDERES CADDESİ ESNAFININ ORTAK KARARI

Çalışma programı kapsamında daha sonra Menderes Caddesi esnafıyla buluşan Milletvekili Aydemir, dadaş esnafın ABD yaptırım hezeyanı karşısındaki ortak duruşuna dikkat çekerek, ‘Menderes Caddesindeki esnaf, “Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemiz dünyanın kalkınmış ilk 10 ülkesinden biri olacak” tesbitinde hemfikirler. ABD’nin haddi aşan girişimlerini ise, “Korkularını gizleyemez hale geldi” diye tarif ediyorlar. Minnettarız.’ değerlendirmesini yaptı.

TAŞHAN VE AYAZPAŞA ESNAFININ MİLLİ TEPKİSİ

Taşhan ve Ayazpaşa esnafını ziyaret ederek, işyerlerinde ağırlanan Milletvekili Aydemir, dadaşların ABD’ye karşı ortaya koydukları milli tepkiye ortak oldu. Aydemir, esnafımız, ABD’nin ahlaksızlıkta sınır tanımayan, tehditkar tavrına, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan duruşunu yürekten destekliyoruz. Bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz” diyerek tepkilerini paylaştılar. Sobacı ve Semaverci zanaatkarlarımıza yaptığımız ziyaretteki ana mevzu da ABD edepsizliğiydi. “Aç, bi-ilaç yedi düveli alt etmiş milletle oyun ABD için yıkım olur” diyen dadaşların ortak fikri: “İnceldiği yerden kopsun” şeklinde. Biz de aynı imandayız. ‘ dedi.

KAVAFLAR ESNAFINDAN AKİFÇE DURUŞ

Aydemir’in esnafla istişare programının bir diğer durağı da tarihi Kavaflar Çarşısıydı. Çarşıyı, ‘Bir vicdan, bir iman, bir idrak şehri tarifimizin berrak biçimde açığa çıktığı tarihi mekan’ olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘Kavaflar esnafının, Akifçe; ‘Ulusun ! Korkma, nasıl böyle bir imanı boğar/Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’ kararlılığı, manası içinde tam bir dadaş duruşudur. Yürekten paylaşıyoruz.’ ifadesini kullandı.