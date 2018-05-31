Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız milletimiz için bir velinimettir’

Dönem milletvekili adayı İbrahim Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimiz için bir velinimettir” nitelemesinde buluşan Aşkaleli dadaşlar O’nun izinde AK ufukta yürümeye kararlı. Allah muinleri olsun.’ dedi.

AYDEMİR AŞKALE’NİN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale AK Parti ilçe Başkanı Abdulkerim Polat ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aşkale merkez, Akören, Tokca, Ovacık ve Çiftlik köyünü ziyaret etti. Aşkale’de iftarı, Şehit Er Adem Tamrak’ın evinde yapan heyet, esnafla görüştü, köylerde Aşkaleli dadaşlarla 24 haziran sürecine dair istişarede bulundu.

ŞEHİT EVİNDE İFTAR

Şehit Adem Tamrak’ın Hayır duasını dilinden düşürmeyen muhterem annesinin “Dadaşlar kenetlenecek ki, vatanımız da hep güvende olsun. Birliğimiz her şeyin önünde tutulmalı” vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Vatan, oğlunuzun da yer aldığı şühedaya, sizin gibi iffet ve ismet sembolü tüm şehit annelerine minnettardır. Cenabı Hak birliğimizi, dirliğimizi ve milli irade olarak beraberliğimizi daim kılsın.’ niyazında bulundu, şehit annesinin duasını aldı.

AKÖREN KÖYÜ ZİYARETİ

Ziyaret kapsamında Aşkale Akören Köyü sakinleriyle buluşan Milletvekili Aydemir, misafiri olduğu köy sakinleriyle seçim süreci ve gündem üzerine sohbette bulundu. ‘Aşkale ziyaret güzergahımızı Akören köyümüzle süsledik. Açılan sohbet meclisi, yapılanlara teşekkür, noksanları taleple şenlendi.’ Diyen Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan milletimiz için bir velinimettir” nitelemesinde bulunan Akörenliler 24 Haziran’ı hasretle bekliyorlar. Onlara müteşekkiriz.’ dedi.

AYDEMİR ÇİFTLİKLİLERLE BULUŞTU

Milletvekili Aydemir’in köy ziyaretleri kapsamındaki diğer bir durağı Çiftlik Köyü oldu. Türkiye’deki siyasi gelişmeler mihverinde yapılan istişarede, dadaşların AK önder Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefa ve sadakat kararlılığının tarifsiz düzeyde olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘

Aşkale ilçesi Çiftlik köyü ziyaretimizde, bizden ziyade mukim olanlar siyasi gelişmeleri ayrıntısıyla aktardılar. Oyunun farkında olduklarının altını çizen hemşehrilerimiz, “Devletimizi milletle buluşturan AK Parti‘ye halel getiremeyecekler” notunu düştüler. ‘ yorumunu yaptı.

AYDEMİR OVACIKLILARIN KONUĞU OLDU

Çiftlik Köyü ziyareti sonrasında Ovacık Köyünün konuğu olan Milletvekili Aydemir, dış güçlerin Türkiye üzerine yaptıkları oyunları, şer ve ihanet odaklarının hesaplarını anlatarak, dadaş ferasetinin tüm bu dış oyunlara karşı galip geleceğinden emin olduğunu söyledi. Aydemir, ‘Şehirden bir parça görünümlü köylerimizin sayısı artıyor. Aşkale Ovacık köyü de bunlardan biri. Ziyaretle 24 Haziran seçimlerinin önemine değindik. Bizden ziyade durumun farkında olan Ovacıklılar, “Hizmetleri oylarımızla ödüllendireceğiz” hatırlatmasını yaptılar. ‘ dedi.

TOKCALILARLA İSTİŞARE

Aşkale’nin nadide adreslerinden biri olan Tokca Köyünde, dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, Tokcalıların AK duruşta kararlılığını minnettar olduklarını kaydederek, ‘Bu dadaş basireti karşısında tüm dış oyunlar bozulacak, birlik ve beraberliğimize halel getirmek isteyen hainler daim zelil olacaklardır. Tokca’da “Ak duruşta kararlılığımız sürüyor” mesajı veren hemşehrilerimize minnettarız.’ ifadesini kullandı.

AŞKALE KIRAATHANELERİNDE HASBIHAL

Milletvekili Aydemir, teravih sonrasında Aşkale AK Parti İlçe Başkanı Polat ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kahvehaneleri dolaşarak Aşkalelilerle gündem üzerine hasbıhal etti. 24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceği için hayati önemde olduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, ilçe sakinlerinin tespit ve öngörülerini aldı. Aydemir, ‘ Teravih sonrası Aşkale merkezde bulunan farklı kahvehanelerde hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Vurgumuz, 24 Haziran’ın hayati önemi haiz olduğuna ve çok dikkat üzere hareket edilmesi gereğineydi. İlgi müthişti. Milletimizle iftihar ediyoruz’ kaydını düştü.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Aşkale ziyareti sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘ Sahur vaktine kadar süren Aşkale programımız, ramazan gece gezmeleri; hemşehri ziyaretleriyle son buldu. Aldığımız nihai mesaj, milletin yüreğine rapt olunan ak sevdanın kök saldığı çok daha muhkem hale geldiği gerçeği idi. Şükran duyuyoruz.’ dedi.