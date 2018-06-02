Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradayız’

O karar, ‘Cumhurbaşkanımız Erdoğan neredeyse biz oradayız’ kararıdır.’ dedi.

AYDEMİR’DEN TORTUM BULUŞMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili, İbrahim Aydemir seçim çalışmaları dolayısıyla Tortum’un konuğu oldu. Tortum ilçe Başkanı Ömer Hancı ve yönetim kurulu üyeleriyle biraraya gelen Aydemir, AK Parti ilçe yönetimiyle istişarede bulundu. İlçe’de Büyükşehir Belediyesi çadırında Tortumlu dadaşlarla iftar neşve ve coşkusuna ortak olan Milletvekili Aydemir, ilçe muhtarlarıyla 24 haziran seçim sürecini değerlendirerek, ülke gündemini ele aldı. Taşbaşı, Akbaba, Konak, Çamlıca, Y. Sivri köylerini ziyaret ederek Tortum halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sevgi, şükran ve hürmet duygularını paylaşan Aydemir, Tortum YİBO’da eğitimcilerle bir araya gelerek, ülke, bölge ve il gündemi ile eğitimde AK süreç üzerine meşverette bulundu.

TORTUM EĞİTİM İLÇESİ

Milletvekili Aydemir, ‘Tortum Belediyemizi ziyaret ve ardından YİBO’da eğitimci kardeşlerimizle bir araya geldik. “Vatan müdafaasının en emin yolunun eğitim olduğu” müştereğinde gelişmeleri değerlendirdik. İlçemizdeki Milli Eğitim yatırımlarını ve ihtiyaçları istişare ettik. Tortum marka ilçeler konsepti içinde bir eğitim ilçesi olma kararlılığında.’ dedi.

ŞÜHEDAYA MİNNETTARLIK VURGUSU

Tortum Kaymakamlığını ziyaret ederek, kaymakamlıkça şehit Ailelerine yönelik olarak düzenlenen iftar etkinliği ve yine bu kesime yönelik çalışmalar için teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘

Tortum Kaymakamımızın Şehit ailelerimiz için verdiği iftara katılanlar ve eğitim camiasıyla bir araya geldik. “Bu dünya bir dağa, işlerimiz ise seslenmeye benzer. Akis o sesleri bize iade eder” yaklaşımını dillendirip, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ettik. Onlar var ki varız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.’ niyazında bulundu.

HANCI VE YÖNETİMİYLE TORTUM İSTİŞARESİ

İftar öncesinde AK Parti ilçe yöneticileriyle istişarede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Tortum İlçe Merkezinde yaptığımız çalışmaları, Seçim Koordinasyon Merkezi ve AK Parti İlçe binamızda Sayın Ömer Hancı başkanımız ve yönetici kardeşlerimizle değerlendirdik. Tortum’u bu defa Türkiye genelinde birinci olma kararlılığında gördük. Gayret bizden tevfik Hakk’tan.’ yorumunu yaptı.

MUHTARLAR ZİRVESİ

Aydemir, ‘İftara doğru yüzü aşkın Tortumlu muhtar ve köy/ Mahalle temsilcisiyle bir araya gelip 24 Haziran’ın ehemmiyetini vurguladık. Bizden çok daha duyarlı topluluk, “Gece, gündüz durmayın” tembihatında bulunup, sandıklarla iblisi cenahlara mesaj vereceklerini belirttiler. AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı sergiledikleri vefa ve sadakat her zamanki gibi gıpta edilecek düzeydeydi. Rabbim hepsinden razı olsun.’ dedi.

İFTAR ÇADIRINDA ORTAK NİYAZ

İftar neşvesini Büyükşehir Belediyesi çadırında Tortumlu Dadaşlarla birlikte idrak eden Milletvekili Aydemir, katılımcılara hitap ederek, ‘Rabbim Devletin dirliği, vatanın birliği, milletin bütünlüğü ve milli iradenin ebedi kardeşliği için şühedamızı aziz kılsın. Rabiamızı daim eylesin. 28 şubat zulümlerini, 15 temmuz ihanetlerini sergileyerek milli iradeye kefen biçmeye çalışan iç ve dış şer odaklarını ise ilelebet zelil eylesin.’ duasını yaptı.

AYDEMİR TAŞBAŞI’NDAYDI

Milletvekili Aydemir Tortum’daki çalışmaları kapsamında Taşbaşı köyünün konuğu oldu. Taşbaşılı dadaşlara hükümetin AK tarım yaklaşımı ve tarımsal teşvikler konusunda bilgilendirmede bulunan Aydemir, ‘Tortum Taşbaşı köyümüzde, tarımsal teşviklere dönük ayrıntılı bir sohbet yapıp, AK Parti iktidarlarıyla yeniden yükselen tarımsal üretim ivmesinin 24 Haziran sonrası çok daha iyi noktalara ulaşacağının altını çizdik. Hemşehrilerimizden yönelen destek ve teveccüh kalb-i ve tam. ‘dedi

AKBABALILARLA GÜNDEM ÜZERİNE MEŞVERET

Taşbaşı ziyareti sonrasında Akbaba Köyündeki dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, köy sakinlerinin gündem üzerine görüşlerini aldı, tespitleri üzerinde hasbıhal kıldı. Aydemir, ‘AK Partililer olarak milli iradeye nasıl hizmet sunmalıyız ki, alacağımız karşılık bir dulun duası, bir yetimin gülümsemesi; bir şehit anasının yüreğinden dökülen ‘Allah razı olsun’ niyetimiz karşılık buluyor şükür. ‘ nitelemesinde bulundu.

KONAKLI BULUŞMASI

Ziyaret çerçevesinde Tortum Konaklı Köyünde ağırlanan Milletvekili Aydemir, ‘Tortum Konak Köyünde gece yarısı secdeye varıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘a sıhhat ve başarı dileyenler oldukça, hince, haince hesapların tamamı berhava olacaktır. Konaklıların ifadesi çok net: “24 Haziran yeni ufuklara açılacağımız vaktin başlangıcıdır.” dedi.

ÇAMLICA’DA AK GÜNDEM

Daha sonra Tortum Çamlıca’da dadaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ‘Tortum Çamlıca köyü ziyaretimiz, hem talepleri dinleme hem de seçime dönük beklentileri istişare bakımından çok verimliydi. AK Parti’nin 16 yılda yaptıklarına teşekkürü sandıklara teveccüh olarak yansıtacak hemşehrilerimize şükran sunduk. ‘ değerlendirmesini yaptı.

Y.SİVRİ’DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A DUA

Milletvekili Aydemir’in Tortum ziyareti kapsamında son durağı Y. Sivri oldu. Köyün kanaat önderleri ve sakinleriyle, Ramazan sevincini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Güzel Tortum’umuzun Y.Sivri köyümüzde hemşehrilerimizle yaptığımız sohbetin nirengi noktası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 5 yılda 50 yıllık kalkınma hamlesinin gerçekleşeceği hakikatiydi. Hedef AK Parti ‘ye yüzde yüz teveccüh. Allah bu niyeti daim ve muvafık kılsın.’ Dedi.