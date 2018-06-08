Aydemir: ‘Dadaş anaları cumhurbaşkanımıza duacı’

Mübarek ağızlardan dökülen dua aynı: ‘Hak Cumhurbaşkanımızın her daim yolunu açık etsin.’ dedi.

CUMHURBAŞKANINA DUYULAN VEFA

Tüm ülkede olduğu gibi Erzurum’da da halk tefekkür ve yüreğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir yeri ve muhabbeti olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yüce milletimiz, başörtülü kardeşlerimize eğitimin yasaklandığı, inanç sahiplerinin kamudan yararlandırılmadığı, başı örtülü diye mübarek şehit analarının ağlatıldığı günleri esefle hatırlıyor. Bu zulme son veren, kamuyu inanç sahiplerine açan, 28 şubatçı zalimleri tarihe gömen Cumhurbaşkanımıza minnettar.’ değerlendirmesinde bulundu.

DADAŞ ANALARIMIZIN DUASI AK ÖNDERİMİZ ÜSTÜNE

Ülkede, bölgede ve Erzurum’da Cumhuriyet Tarihinin en mükemmel ve en çağdaş yatırımların AK Parti iktidarıyla şekillenerek ifade bulunduğunu, ancak AK Önderin ufkundaki AK hareketin en büyük hizmetlerinin başında inanç sahiplerine vurulan prangaların kırılmasının geldiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Ağzı Kuranlı Dadaş analarımızın duası AK önderimiz üstüne. Analarımızın ‘Allah Ondan ebediyen razı olsun’ niyazlarını yürekten paylaşıyoruz.’ dedi.

AYDEMİR TORTUMLU DADAŞLARIN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir seçim çalışmaları kapsamında Tortum’un 58 mahallesine yönelik bir çalışma programı yürüttü. Yağcılar, Kazandere, Tortumkale, Alapınar merkezlerinde Tortumlu Dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşların irfanı bizim yol haritamız. Onlara danışıp, onlarla 2023’le yürüyoruz. Allah muinleri olsun.’ niyazında bulundu.

YAĞCILAR ZİYARETİ

AK Parti Tortum ilçe Başkanı Ömer Hancı ve parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tortum Yağcılar’ın konuğu olan Milletvekili Aydemir, 24 Haziran sonrası kaydedilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve getirilerini paylaştı. Feraset ehli dadaşların AK iktidar döneminde gerçekleştirilen reform ve yatırımlar noktasında hakkı teslim ettiklerine değinen Aydemir, ‘Tortum Yağcılar ziyaretimizde bir hemşehrimizin notu: “Sağlığa ayrılan pay 2002 de 13.5 Milyarken şimdi 127 Milyar olmuş. Bu rakam dahi AK Parti’nin insana verdiği değeri gösterir. 24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan‘ı Cumhurbaşkanı, Ak partiye de 400 vekil kazandıracağız” Bu vefa dileğini paylaşmamak mümkün müdür? ‘ dedi.

AYDEMİR KAZANDERELİ DADAŞLARLA BULUŞTU

Beraberindeki AK Heyetle birlikte Tortum Kazandere Köyünün konuğu olan Milletvekili Aydemir, Kazandereli dadaşlarla yüreğini buluşturdu. Aydemir, Tortum Kazandere Köyü 24 Haziran’ın ehemmiyetinin farkında. 18’inde olan da yaşı doksana varan da, AK Parti’nin 16 yılda ülkeye çağ atlattığını söyleyip, “Safımız belli, sıklaştırmaya çalışıyoruz” söylem ve gayretindeler. Minnettarız.’ yorumunu yaptı.

TORTUMKALE VE ALAPINAR BULUŞMASI

Aydemir’in bir sonraki durakları Tortumkale ve Alapınar oldu. Tortum AK Parti teşkilatının dadaşlara AK gerçekleri aktarmakta yarıştıklarını ve fedakarane bir tempoyla AK ufka davette bulunduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Tortum’un 58 mahallesinde AK Parti kadroları gece gündüz çalışıyor. Tortumkale köyümüzü ziyaret edip ne yapabilirizi konuştuk. Memnuniyet ölçümüz hizmetler noktasında tek bir müştekinin kalmaması. Şükürler olsun. ‘ dedi.

ALAPINARLI DADAŞLARLA MEŞVERET

Tortum Alapınar’da dadaşlarla meşveret ederek, 24 haziran ve sonrasına değgin öngörü, beklenti ve tespitleri alan Aydemir, ‘Hep söyledik, hakkı teslim etmek bir vicdan işidir. Dadaş vicdanı, dikkati ve hakkı teslim hassasiyeti her türlü övgünün üstünde.’ dedi.

AYDEMİR’DEN TEŞEKKÜR

AK Parti seçim çalışmalarına büyük katkı veren AK Kadınlara teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘

Kadınlarımızı cemiyetin öznesi olarak görüyoruz. @Akparti Tortum Kadın Kollarımız da bu vasıflarıyla bütün toplum kesimlerine ulaşıp ak hedefleri paylaşıyorlar. Başarıda payları o kadar büyük ki... Teşekkür ediyoruz. ‘ ifadesini kullandı.