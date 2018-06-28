Aydemir: Dadaş mesajı: ‘AK Liderin ufkundayız’

Bu sürecin önderi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ufuk ve muhabbetinde gönüllerini buluşturan dadaşlar, destekleriyle ülke siyasi tarihine bir Erzurum kaydı düşmüşlerdir. Bu kayıt: ‘AK Liderin ufkunda ve onun yolunda olmaya kararlıyız’ dedi.

AYDEMİR MİNNETTARLIĞINI PAYLAŞTI

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ilçeler bazında teşekkür ziyaretlerine başladı. Oltu, Tortum ve Uzundere ilçelerine giderek, AK Parti Teşkilatlarını kutlayan Milletvekili Aydemir, ilçelerde esnaf, eşraf ve halkla bütünleşti, vatandaşların AK coşkusunu paylaşarak, Cumhur ittifakına gösterilen ilgi ve destekten dolayı tebrik ederek, minnettarlığını sundu.

AYDEMİR OLTULU DADAŞLARLA BULUŞTU

Oltu ilçesinde AK Parti Teşkilatı ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, AK Parti oltu ilçe Başkanı Ahmet Efdal Gülcü ve Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek’in şahsında Oltu halkına teşekkür etti. Aydemir, ‘Oltu Belediye Başkanımızı ziyaretimiz ve hemşehrilerimizle buluşmamızda 24 Haziran seçimlerdeki destekleri için şükranlarımızı ifade ettik. Ülkemizi zirvelere taşıyacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne Oltu ilçemizin katkısı çok büyük. Minnettarız.’ dedi.

OLTU EĞİTİM VİZYONU İSTİŞARESİ

Milletvekili Aydemir esnaf ve eşraf ziyareti sonrasında Oltu Yer Bilimleri ile Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ni ziyaret edip, Dekan Aslan Gülcü ve akademisyen heyetiyle Atatürk Üniversitesinin Oltu’ya dönük yatırımları, Fakülte ve Yüksek Okulların ilçelere kazandırdığı vizyon ve sosyo ekonomik katkıları odağında istişarelerde bulundu, marka ilçe konsepti bazında Oltu’nun ekonomik gelişme ve büyümesine dair fırsat ve potansiyeli ele aldı.

COŞKULU AÇILIŞ

Aydemir daha sonra Oltu’da İş Merkezi açılışına katılarak, ilçe halkının ekonomik heyecanına ortak oldu. AK Parti il Başkanı Mehmet Emin Öz, Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Olçu ilçe Başkanı Efdal Gülcü ve yönetim Kurulu üyeleri, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, AK Parti Kadın Kolları yönetici ve üyeleri ile birlikte işyerleri açılışlarını gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, açılış sonrası Oltulu dadaşlarla gündeme dair söyleşi yaptı.

AYDEMİR TORTUMLU DADAŞLARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Milletvekili Aydemir’in teşekkür ziyaretleri kapsamında diğer adresi Tortum ilçesi oldu. İlçe AK Parti Başkanı Ömer Hancı, Yönetim kurulu üyeleri ve AK Partililer tarafından coşku ile karşılanan Milletvekili aydemir, ilçe teşkilatında yönetim kurulu ile görüş alışverişinde bulundu, Mart ayında yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmeleri paylaştı.

BAŞKAN HANCI’YLA DEĞERLENDİRME

Aydemir, ‘Tortum, AK Parti’nin kurulduğu 2001’den bu güne AK Parti’mizin gözbebeği, omurgası bir ilçemiz. Bu defa da, verdiği destekle ülke genelinde dereceye girdi. Ziyaret edip AK Parti ilçe Başkanımız Sayın Ömer Hancı’ya ve onun şahsında teşkilatımıza, hemşehrilerimize minnettarlığımızı ifade ettik. Allah var etsin.’ dedi. Milletvekili Aydemir daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek minnettarlığını paylaştı.

AYDEMİR’DEN UZUNDERE BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir’in bir diğer teşekkür durağı Uzundere’ydi. Uzundere AK Parti Teşkilatını ziyaret eden Aydemir, Başkan Fatih Ertek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, 24 haziran seçim sonuçlarının da analiz edildiği toplantıda, Uzundere’nin 2023 sürecine dair beklentileri de ele alındı. Aydemir Başkan Ertek şahsında Uzundere AK Parti Teşkilatı mensuplarına teşekkürlerini sundu.

Uzundere Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Halis Özsoy’u kutlayan Milletvekili Aydemir, Dünya Huzur Kentleri literatürüne giren Uzundere’nin beklentilerini paylaştı.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yaptı. Her türlü algı operasyonu, siyaset mühendisliği oyunları, kur manipülasyonuna rağmen, tüm ülkede olduğu gibi Erzurum’da da milli iradenin ortak bir vicdani duruş sergilediği, değerlerine sahip çıkarak küresel şer odaklarına tarihi bir sille indirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu vicdan Mekki bir vicdandır ki, kaynağı ilahidir. Hak şerleri hayr eylemiş, milli irade irfanı ‘AK karar’ vermiştir. ‘ değerlendirmesini yaptı.

‘RABİAYA SAHİP ÇIKANLAR MUZAFFER OLDU’

Herkes ve her kesimin milli iradenin 24 haziranda verdiği mesajı iyi okuması gerektiğini kaydeden Aydemir, ‘Yüce Milletimiz ‘önce ben, sonra ben’ diyen nefsine ram olmuşları dışlamış, önce vatan, önce bayrak, önce millet ve önce devlet rabiasına nefsini adamış, ‘biz’ anlayışını temsil edenlere teveccüh göstermiştir. Bölücüler zillete mahkum kılınmış, rabiası olanlar muzaffer olmuştur. Kardeşlik, birlik ve beraberlik yoluna baş koyanlar kazanmıştır. ‘ dedi.

ERZURUM’UN TARİHİ DURUŞ VE KARARLILIĞI

Erzurum’un ülke tarihinin her döneminde olduğu gibi 24 haziranla başlayan sürecin de müellifi olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Alvarlı Efemin torunları dadaşlar, Hınıs’tan Oltu’ya, Pazaryolu’ndan Horasan’a, mübarek Erzurum coğrafyasının her köşesinde bir AK destan yazmışlardır. Bu destanın teması, 16 yılda Türkiye’ye çağ atlatan, maddi ve manevi alanlarda reform ve yatırımlar gerçekleştirerek Türkiye’yi Dünya’nın lider ülkeleri arasında görmek kararlılığı sergileyen AK önder Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa ve sadakattir.’ kaydını düştü.

HAK DADAŞLARDAN RAZI OLSUN

Aydemir, ‘Dadaşlar 28 şubatla ifade bulan inançsızlık zulmünü ortadan kaldıran, başörtülü kardeşlerimizin ahını ve gözyaşlarını dindiren; 15 Temmuz’da milli iradeye kefen biçmeye kalkan hainleri tarihi bir dirayet göstererek zillete gömen; Çanakkale ve Aziziye ruhunu Afrin’de bir kez daha ihya eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dua dua, gönül gönül destek vererek bir Erzurumluluk duruşu sergilemişlerdir. Allah cümlesinden razı olsun.’ dedi.