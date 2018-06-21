Aydemir: ‘Dadaş terazisi şaşmaz’

Dadaş esnafın 24 haziran seçimlerine dair tespitlerini alan Milletvekili Aydemir, konuk olduğu iş yerlerinde istişarelerde bulundu, esnafın AK duasını aldı. Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşın terazisi şaşmaz: ölçüm tek: ‘Erdoğan’ın yolundayız.’ ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN ESNAF BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir, Pelit Meydanı esnafının konuğu oldu. Gündem istişaresinde ortak konu, AK Yatırımlar, ortak duruş ise AK dualardı. Aydemir, ‘Pelit Meydanı Esnafı ve vatandaşla buluşmamız, AK Parti neferleri olarak neyi, nasıl yapmalı ve hizmetkarı olduğumuz milli iradeye en iyi şekilde nasıl sunmalıyız ki, karşılığı bir dulun duası, bir yetimin gülümsemesi olsun?” sualine cevap arayarak geçti. Dadaşlar AK önderimize duacı. Allah muini olsun diyorlar. Biz de aminlerle katılıyoruz dadaş dualarına’ yorumunu yaptı.

AYDEMİR SARAYBOSNA ESNAFINININ KONUĞUYDU

Milletvekili Aydemir’in bir diğer menzili Saraybosna Caddesi oldu. Cadde üzerinde konumlanan esnafla bir araya gelerek dadaş tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Saraybosna cadde esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edip, AK Parti ile geleceğimize yol bulmak, Türkiye’yi dünya vizyonuna lider ülke olarak taşımak, 2023 ufkuna, 1071 ruhuyla yürümek yolunda 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptık. ‘ dedi.

AZİZİYE İLYÇEZİ SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ilçe Başkanı Ensar Coşkun’la Aziziye İlçesi seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, merkezdeki uzmanlarla sürece ait kayıtları ele aldı. Aydemir, ‘ Partimiz AK Aziziye başkanlığının ilçede açtığı vatandaşla buluşma ve bilgilendirme masasını ziyaret ettik. Yoğun ilgiye muhatap masada hemşehrilerimizle 24 Haziran’a dönük hassasiyetleri paylaştık. AK Partimizin genç kadrosuyla iftihar ediyoruz. ‘ ifadesine yer verdi.

AYDEMİR İMAR BARIŞINI ANLATTI

Milletvekili Aydemir daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen, muhtarların katıldığı ‘İmar Barışı Bilgilendirme’ etkinliğine katıldı. Milletvekili Orhan Deligöz ile birlikte bilgilendirme sunumu yapan Milletvekili Aydemir, imar barışının içeriği ve amacını paylaştı, ilgili mevzuatı anlattı.

BAŞKAN SEKMEN’LE DATAE ZİYARETİ

Gün içinde kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam eden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Doğu Anadolu Tarımsal araştırma Enstitüsü yönetici ve uzmanlarıyla bir araya geldi. Enstitünün bölgesel misyon ve vizyonu ile 2023’e yoğun çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunan Milletvekili Aydemir, 2023 yolunda AK tarım politikalarını anlattı, Başkan Sekmen de Büyükşehir Belediyesinin tarımsal yaklaşımını aktardı.

AYDEMİR’DEN HİZMET İÇİ UZMANLARINA TEŞEKKÜR

Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyetinin Kamu Kurumu ziyaretlerinde bir başka adres Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsüydü. Milletvekili Aydemir, ‘Çalışanlarla güncel gelişmelerin sohbetini yaptık. Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunarak, 24 Haziran Seçimlerinin ehemmiyetini vurguladık. Mesele Türkiye, Mesele Erzurum. Ve kırmızı çizgimiz Rabiamız. Hizmetiçi çalışanlarıyla bir gönül buluşması yaşadık. Allah razı olsun.’ dedi.