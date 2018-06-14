Aydemir: Dadaş vurgusu: ‘Erdoğan eşsiz lider’

Uzundere’den, Hınıs’a, Aşkale’den Tekman’a vakur duruşlu dadaşlar izzetlerine yakışan tarifte buluşuyor: ‘Erdoğan eşsiz lider.’ dedi.

TEKMAN İSTİŞARESİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekili adayları Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, Zafer Tarıkdaroğlu ve Fazilet Dağcı Çığlık’la birlikte Tekman’ın konuğuydu. AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, yönetim Kurulu üyeleri ve AK Partililer tarafından yoğun ilgi ve büyük coşkuyla karşılanan heyet Tekmanlı dadaşlarla buluştu, esnafı ziyaret ederek 24 haziran seçimleri odağında istişarelerde bulundu.

AYDEMİR’DEN ZERAFET NİTELEMESİ

‘Tekman misafirperverliğin doruk adresidir. Sofra kuran, konuk ağırlayan, Erzurum tabiriyle ağa gönüllülerin mekanıdır.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Esnaf ve vatandaşın AK Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi sahiplenişindeki zerafet takdir üstüydü. Rabiaya gönül adamış, tek millet şuurundaki Tekmanlı kardeşlerimin AK Parti’yi sahiplenişi görülmeye değerdi. Hepsine müteşekkiriz.’ değerlendirmesini yaptı.

‘TEKMAN TARIMDA MARKA İLÇEMİZ’

Tekman’ın Erzurum coğrafyasında tarım odağında konsept ilçe olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘İktidarlarımız döneminde tarıma aktarılan 1 milyar 317 milyon TL kaynaktan Tekman da nasiplendi çok şükür. 731 bin büyükbaş 714 bin küçükbaş ve 135 bin arı kolonili Erzurum hayvancılığının can damarı Tekman tarımda marka ilçemiz. ‘tanımlamasını yaptı.

‘MARİFET İLTİFATA TABİDİR’

AK Parti ilçe başkanı Taner Özer ve AK Parti heyetiyle Tekman ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçe eşrafının 24 haziran seçim sürecine ilişkin öngörü ve tespitlerini aldı, ilçe esnafının beklenti, talep ve değerlendirmelerini kaydetti. Tekman’ın marifet erlerinin durağı olduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Marifet iltifata tabidir. Biz de Tekmanlı kardeşlerimizin irfan ve vicdan odağındaki tespitleri için tek şey söylüyoruz: Maaşallah..’ dedi.

AK GÖNÜLLÜ DADAŞ: SELAHATTİN KARAKOÇ

Milletvekili Aydemir, ilçe merkezi ziyaretinin ardından Tekman İlçe Başkanı Taner Özer ve yönetim kurulu üyeleriyle, Tekman’ın eşrafından Selahattin Karakoç ile birlikte köy ziyaretlerini gerçekleştirdi. Aydemir, ‘AK Parti yareni Karakoç ile çıktığı köy ziyaretini ‘Yanımızda ak davanın yılmaz savunucusu, 2001’den bu yana yüreğini AK Parti’ye raptetmiş Selahattin Karakoç ağabeyim.. Yaşı 70’i aşsa da gönlü, dimağı 18’inde. Sıhhat üzere çok uzun yıllar birlikte olmayı diliyoruz. Köy yollarındayız’ tweetiyle paylaştı.

AYDEMİR GÖKOĞLAN’IN MİSAFİRİYDİ

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK heyetin ilk durağı Gökoğlan oldu. Tarihi derinliğiyle Tekman denildiğinde akla ilk gelen gönül adreslerinden olan Gökoğlan’da Tekmanlı dadaşların konuğu olan Milletvekili Aydemir, AK Parti döneminde kaydedilen fiziki, sosyal ve manevi yatırımları aktardı, milli iradeyi 28 şubat zulmünden kurtaran AK hareketin milli iradenin eseri olduğunu vurguladı.

GÖKOĞLANLI DADAŞLARIN AK DURUŞU

Milletvekili Aydemir, ‘Gökoğlan, Tekman ilçemizin nadide bir köyü. Hakşinas hemşehrilerimiz AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için ‘eşsiz lider’ nitelemesi yaparken, AK Parti kadrolarını ‘milletin kendisi’ diye tariflendirdiler. İktidarlarımızın başlattığı kırsal kalkınma hamlesine minnettarlar. Biz de onların ali cenaplıkları ve AK kararlılıklarına bir kez daha minnettar kaldık.’ kaydını düştü.

AYDEMİR’DEN DALSÖĞÜT MEŞVERETİ

Milletvekili Aydemir’in Tekman kırsalında diğer bir konak yeri Dalsöğüt oldu. Dalsöğütte köy sakinleri ve kanaat önderleriyle meşverette bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Tekman, Dalsöğüt köyü 24 Haziran’da yüzümüzü ak edecek bir siyasi tarz üzere. Ziyaretimizde AK Parti’nin Erzurum’u Organik tarımın merkezi yaptığını, üreticilerimize 2008-2016 yılları arasında 29 milyon TL destekleme ödemesinde bulunduğunu kayda geçtiler. Bu bir irfan eseridir. Ecdadın dediği gibi, ‘arife tarif ne gerek.’ Tekman’ın arifleri AK hareketin hakkını teslim ederken, Sayın Cumhurbaşkanımıza vefada kalbi karar kılmışlar. Allah onları var etsin.’ niyazında bulundu.

TURNAGÖLLÜ DADAŞLARLA AK SÖYLEŞİ

Milletvekili Aydemir’in Tekman kapsamlı ziyaretinin ilk etabındaki son durağı Turnagöl oldu. İrfan ehli köyün konuğu olan Aydemir, Turnagöl sakinleriyle AK söyleşide bulundu. Köy sakinlerinin özellikle tarım ve alt yapı odağında AK Parti’ye mültefit ve hakkı teslim eden bir yaklaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun kaydettiği değerlere sadakatte gönül birlikteliği sergilediğini belirten Aydemir, ‘2018 için devasa alt yapı çalışmalarının başlayacağı köyümüzle kucaklaştık. Tarımda yerli ve milli üretimin ve açılan yeni sayfaların izlerini Turnagöl’de de gördük. AK Parti’ye desteklerine şükran. Rabbim hepsinden razı olsun. ‘dedi.