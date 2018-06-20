Aydemir: Dadaşça karar: ‘İla nihaye Erdoğan’layız’

Dadaşlık izan ve idrakin doruğunda bulunmaktır. Dadaşça duruş yalnız madde planında değil, mana deminde de asrın idrakine bu mübarek coğrafyanın merhamet adresi olduğu gerçeğini belleten AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkını teslimdir. Adı mübarek, yolu mübarek ve gönlü mübarek Erzurum’un evlatları kararlı: ‘’Erdoğan nerede biz onunlayız’’ dedi.

‘ERZURUM NE DERSE O’

24 Haziran seçimlerinin bir kader tercihini ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir Erzurum’un Anadolu’da siyasi barometre olduğu gerçeğini hatırlatarak, ‘Erzurum ne derse, Türkiye Onu der. Erzurumlu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor. Allah’ın izniyle Türkiye de bu kararı verecek. Bu aziz coğrafya 2023’lere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyecek.’ değerlendirmesinde bulundu.

‘ERZURUMLUNUNUN KARARI TÜRKİYE’NİN KARARIDIR’

Erzurum’un vereceği kararın Türkiye kararı olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Vakit Erzurum Vaktidir. Nefsini milletine adamış bir AK önderin izinde olmak, Varlığını mukaddeslerine hasretmiş AK Liderin yolunda bulunmak, Gazze’deki mazlumların, Suriye’deki mağdurların ahını dindirmeye kararlı Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan Ufkunda buluşmak, Lider ülke Türkiye vizyonunda gönülleri kavuşturmak vaktidir vakit. AK bir niyetle. Besmeleyle, Hamdeleyle.. Dadaşça bir kıyamla, Dadaşça bir vurguyla. Dadaş yine doğruyu yapacak. Dadaş yine vefasını göstererek AK Lider Sayın Erdoğan’ın ufkunda buluşacak. ‘dedi.

AYDEMİR KAMU ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim aydemir 24 haziran seçim çalışmaları kapsamında kamu kuruluşları ziyaret programını sürdürdü. Karayolları Bölge Müdürlüğünde yönetici ve çalışanlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Dünya ulaşım literatürüne giren Ovit Tüneli Projesinin hayata geçirilmesinden dolayı Karayolları Bölge Müdürü şahsında tüm Karayolları camiasına teşekkür etti.

AYDEMİR KARAYOLLARI ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU

Milletvekili Aydemir, ‘Kamu Kurum ziyaretlerimizi Karayolları 12. Bölge Müdürlüğümüzle devam ettirdik. Erzurum’u denizle buluşturan Ovit Tünel’ine katkısı yüksek bu eşsiz kurum yönetici ve çalışanlarına şükran borcumuz büyük. Karayolları emektarları o kadar değer ifade ediyorlar ki, insanımıza hayatı kolaylaştıran en mühim olgu onlarla şekilleniyor... “Yol medeniyettir” tespitine ruh veren AK Parti’nin başarısında pay sahibi olan kardeşlerimize can-ı yürekten teşekkür ediyorum. Yürekleri ak Karayolları personeline minnettarız.’ dedi.

AYDEMİR KARDELEN TV’DE GÜNDEMİ ELE ALDI

Seçim çalışmaları kapsamında medya buluşmalarını da sürdüren Milletvekili Aydemir, Kardelen Tv’de ülke, Bölge ve İl gündemini ele aldı, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi ve dadaşların tercihini paylaştı. İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Gazeteci Ayhan Türkez ve Prof. Dr. Mevlüt Özben’in suallerini cevaplandıran Milletvekili Aydemir, söyleşide Erzurum tefekkürüne atıfta bulundu, Tosya’dan Aziziye’ye, Hınıs’tan Aşkale’ye Erzurumluluk olgu ve vurgusunu aktardı.

TÜRKEZ SORDU, AYDEMİR CEVAPLANDIRDI

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’u dünyaya tanıtan, Kardelen Tv ‘de seçimleri konuştuk. 24 Haziran’da AK Parti’nin başarısı ülkemizi dünyaya nizam verir hale getirecek; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek, milleti, devleti sahiplenmek anlamını taşıyacak. Erzurum özelinde milli iradenin nabzını en mükemmel ölçüt ve üslupla kamuoyuna aktaran Kardelen Tv’nin 24 haziran odağındaki dikkat ve hassasiyetine teşekkürü borç biliyoruz.’ ifadesini kullandı.