Aydemir: Dadaşça Vurgu: ‘Erdoğan Milli İrade Lideri’

AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccüh, vefa ve sadakatin temelinde de bu var. Dadaşlar Ak öndere bağlılıklarını bir başlıkta topluyor: ‘Erdoğan Milli irade lideri’

MESELEMİZ GÖNÜLLER YAPMAK

Ak Parti Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin 16 yıllık başarı serüveninde temel umdenin halka saygı ve milli iradeyi dikkate alarak, her meselesine hassasiyetle yaklaşmak olarak tarif etti. Aydemir, ‘Dikkat ve hassasiyet, @Akparti kadrolarının olmazsa olmazı... Ve tabii, rikkat, nezaket ve ciddiyet..

Aziz milletimizle buluşurken tek miyar, şaşmaz ölçü bu. Celaleddini Rumi’nin muhteşem ikazıyla yol almak.. “Ateş, şulesi itibariyle kırmızı görünür. Öyle iken sen onun yaktığı yeri simsiyah etmesine bak..!” Dikkat, rikkat ve hassasiyette ölçümüz bu. Ve en mühimi, AK Partimizin şaşmaz felsefesi: gönüller yapmak. ‘ değerlendirmesini yaptı.

DADAŞLIĞIN HİZMETKARIYIZ

AK Parti’nin yaratılanı yaratandan ötürü sevmek odağında ‘önce insan temelli’ bir yaklaşım kaydettiği, halkın hizmetkarı olmak şeklinde bir açılım gösterdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Her hal ve şartta AK Parti için ortak kararlılık, çözüm odaklı anlayış... Sorunları gidermek, problemleri çözmek...2023, 2053, 2071 yol haritasını doğru çizmek. Ve AK Parti’de rota: Hak rızası yolunda mutlak gerçeğe teslimiyet: “Eğer biz oku fırlatırsak, o atış bizden değildir. Biz yay gibiyiz ki, atanı Hüdadır” ‘ ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ HALKIN DEĞİŞMEZ ÖNDERİ

Değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partili, partisiz tüm kesimlerce büyük bir muhabbet, saygı görmesi ve tek lider olarak görülmesinin sırrını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘ “Ne mutlu halka hizmet edenlere; ne mutlu halkın gönlüne girenlere” kaydını düşen AK liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aziz milletin notu da anlamlı: “Şeref ül mekan bi’l mekin” Mekanın şerefi oturanıyladır ya. Ne mutlu AK lidere yol arkadaşı olana. ‘ dedi.

AK PARTİ HİZMET FELSEFESİ

Ak Parti’nin öngördüğü hizmet felsefesini ‘Halka Hizmet Hakka Hizmettir’ kaydıyla tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizde öyle derler ya, niyet hayır, akibet hayır. Temiz olursa emeliniz, ak ve berrak neticelere ulaşmanız mukadder.. Yaşananları, hatıraları ile hayra doğru bir sergüzeşt. Ve serencamı mübarek bir sergüzeşt. Ve AK Parti’nin meselesi, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülküsünde birleşen yüreklerin, bu mukaddes niyet ile tutulan safların, milli iradeye en iyi hizmet verme endişesini eserleştirmek. Ve mesele halkı samimi biçimde gerçekten sevmek. AK Önderimiz halkımızı, halkımızda onu seviyor. ‘ vurgusunu yaptı.