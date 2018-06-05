Aydemir: ‘Dadaşın teveccühü ak lideredir’

Dadaş ferasetinin pusulası AK önder Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı gösteriyor. Dadaşın teveccühü AK lideredir.’ dedi.

DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZIN ROTASINDA SADIK

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, seçim çalışmaları kapsamında Çaykara, Aşağı Mumcu ve Gez Mahallesi esnafının konuğu oldu. Gündeme dair tespit, öngörü ve düşüncelerin meşveret edildiği ziyaretlerde 24 haziran seçimlerinin önemi konusunda ortak bir duruş sergilendi. Ve ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği rotada karar kılındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A VEFADA KARARLILIK

Gez Mahallesinde kahvehanelerde Ramazan ayı coşkusu içinde sohbet eden dadaşların misafiri olan Milletvekili Aydemir, Erzurum’un verdiği kararın her seçimde sonuçlara yansıdığına işaret ederek, ‘Mevlaya emanet şehrin evlatları Türkiye’nin nabzını ifade ediyor. Dadaş vicdanı AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vefada karar kılmış. Mübarek olsun.’ dedi.

SİYASİ VASATI İSTİŞARE

Gez Mahallesindeki ziyaretlerine değgin bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘ Teravih-sahur arası Yakutiye İlçemiz Gez Mahallesindeki kahvehaneleri ziyaret edip, siyasi vasatı istişare ettik. 16 senede alınan 160 yıllık kalkınma- gelişme yolunun hızlanarak devamında kararlı olan dadaşlar, AK Parti ile yola DEVAM mesajını veriyorlar. Yürekten paylaşıyoruz.’ yorumunu yaptı.

DADAŞ VİCDANINA TESLİM OLAN PİŞMAN OLMAZ

‘Önceliği vatandaş olan AK parti siyasi heyetinden olmak ne büyük nimet. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Yakutiye ilçemiz Milletbahçe sokakta, nefsinin değil toplumun hesabını tutmayı ve beşikle mezarlık arazındaki hayat çizgisinin ancak halka hizmetle mana kazanacağını tefekkür ettik. ‘kaydını düştü ve ekledi: ‘Dadaşın vicdanına teslim olan pişman olmaz.’

ESNAFTAN HİKMET YÜKLÜ TESPİTLER

Seçim çalışmaları kapsamında Aşağı Mumcu esnafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ‘Aşağı Mumcu esnaf ziyaretimizde hikmet yüklü tespitlere muhatap olduk. “Övgüden değil eleştiriden, yalakalıktan değil yol arkadaşlığından hoşlanan, İkbal için el-etek öpmeği dışlayan AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarını sahiplenmek onurdur” diyorlar. Elhak doğrudur ve emin bir tespittir bu.’ dedi.

AK KADROLARA KESİN İTİMAT VAR

Gez Mahallesindeki gezisi kapsamında Çaykara Semti sakin ve esnafıyla buluşan Milletvekili Aydemir, ‘Görüştüğümüz yüzlerce hemşehrimiz “Her şeyi ben bilirim eda ve üslubundan günahtan kaçar gibi kaçan ve bilmediğini bilen, vazifesini bihakkın yapan AK Parti kadrolarına itimadımız tam” diyorlar. Minnettarız.’ kaydını düştü.